۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

توقیف ۲ فروند شناور و کشف بیش از ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در چابهار

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از توقیف ۲ فروند لنج صیادی و کشف ۷۲ هزار لیتر فرآورده‌های سوختی قاچاق از نوع گازوئیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی در شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، دریابانان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیت‌آمیز توسط دریابانان، اظهار داشت: دریابانان در این عملیات موفق شدند ضمن دستگیری ۱۵ قاچاقچی سوخت و توقیف ۲ فروند لنج صیادی، مقدار ۷۲ هزار و ۹۹۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۶۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

