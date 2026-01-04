  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳

امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری همه اقشار جامعه هستیم

امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری همه اقشار جامعه هستیم

خرم‌آباد - فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری همه اقشار جامعه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمت‌الله باقری در شورای فرهنگ عمومی لرستان با تقدیر از حضور گسترده مردم در نمازجمعه یازدهم دی‌ماه، این حضور را نشان‌دهنده احساس مسئولیت و همدلی مردم با نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به اهمیت انسجام اجتماعی، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری همه اقشار جامعه هستیم. هنرمندان، ورزشکاران، روحانیون، دانشگاهیان و معلمان می‌توانند با بیان دیدگاه‌ها و مواضع خود نقش مؤثری در آگاه‌سازی و تقویت روحیه عمومی ایفا کنند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان بر ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمن با هجمه رسانه‌ای تلاش می‌کند ذهن جوانان و نوجوانان را تحت‌تأثیر قرار دهد، باید با آموزش، اطلاع‌رسانی و حضور فعال در فضای مجازی این خلأ را جبران کنیم.

سردار باقری، افزود: همدلی مردم و مسئولان، همراهی نخبگان و اقشار مختلف و توجه به نیازهای جامعه، رمز موفقیت در مدیریت مسائل استان خواهد بود.

کد خبر 6712370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها