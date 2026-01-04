به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمت‌الله باقری در شورای فرهنگ عمومی لرستان با تقدیر از حضور گسترده مردم در نمازجمعه یازدهم دی‌ماه، این حضور را نشان‌دهنده احساس مسئولیت و همدلی مردم با نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به اهمیت انسجام اجتماعی، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری همه اقشار جامعه هستیم. هنرمندان، ورزشکاران، روحانیون، دانشگاهیان و معلمان می‌توانند با بیان دیدگاه‌ها و مواضع خود نقش مؤثری در آگاه‌سازی و تقویت روحیه عمومی ایفا کنند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان بر ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمن با هجمه رسانه‌ای تلاش می‌کند ذهن جوانان و نوجوانان را تحت‌تأثیر قرار دهد، باید با آموزش، اطلاع‌رسانی و حضور فعال در فضای مجازی این خلأ را جبران کنیم.

سردار باقری، افزود: همدلی مردم و مسئولان، همراهی نخبگان و اقشار مختلف و توجه به نیازهای جامعه، رمز موفقیت در مدیریت مسائل استان خواهد بود.