شناسایی ۴۰ متهم انتشار اخبار جعلی اغتشاشات اخیر در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در پی رصد مستمر و هوشمندانه فضای مجازی، طی روزهای اخیر مشخص شد تعدادی از افراد سودجو با سوءاستفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و بازنشر تصاویر و کلیپ‌های مربوط به اغتشاشات سال‌های گذشته، اقدام به تولید و انتشار اخبار کذب و هدفمند در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام، با هدف تشویش اذهان عمومی کرده‌اند.

در همین راستا، با اجرای اقدامات ویژه، فنی و اطلاعاتی پلیسی، تعداد ۴۰ نفر از عوامل اصلی این جریان در سطح شهر تهران شناسایی شدند و با هماهنگی مراجع قضائی، نسبت به پاکسازی کامل محتوای دروغین و مجرمانه منتشرشده در صفحات اینستاگرامی آنان اقدام به‌عمل آمد.

در حال حاضر برای متهمان شناسایی‌شده پرونده قضائی تشکیل و این افراد جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مقام محترم قضائی قرار گرفته‌اند.

پلیس تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با هرگونه اقدام سازمان‌یافته در جهت اخلال در امنیت روانی جامعه، اعلام می‌دارد فضای مجازی به‌صورت شبانه‌روزی تحت رصد پلیس بوده و با انتشاردهندگان اخبار جعلی و شایعات هدفمند، برخورد قانونی و بازدارنده صورت خواهد گرفت.