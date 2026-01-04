  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۵

گرزین: تفکیک صف معترضان دلسوز از اغتشاشگران یک ضرورت عقلانی است

گرزین: تفکیک صف معترضان دلسوز از اغتشاشگران یک ضرورت عقلانی است

گرگان-مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر شنیده شدن صدای مطالبات مردم از جمله بازاریان، گفت: تفکیک صف معترضان دلسوز از اغتشاشگران یک ضرورت عقلانی و انقلابی است.

به گزارش خبرنگار، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین عصر یکشنبه در مراسم تجمع دانشجویان و اساتید دانشگاه در محکومیت اغتشاشات اخیر با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهم‌ترین عامل موفقیت و پیشرفت انقلاب اسلامی را پس از توکل به خداوند متعال، حضور و نقش‌آفرینی جوانان دانست و اظهار کرد: چرا نباید به نخبگان، دانشمندان و جوانان توانمند کشور در حل مسائل اساسی از جمله جراحی اقتصادی اعتماد کنیم.

وی با بیان اینکه مردم و بازاریان با مشکلات اقتصادی و نوسانات اقتصادی مواجه‌اند، افزود: ثبات اقتصادی پیش‌نیاز اصلی رونق بازار و فعالیت سالم بازاریان است و این مطالبه‌ای است که باید از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه به‌صورت جدی پیگیری شود.

گرزین با تأکید بر ضرورت تفکیک صف‌بندی‌های مطالبات مردمی و اغتشاش‌گران اظهار کرد: صف معترضان مردمی، بازاریان مؤمن، انقلابی و ایران‌دوست کاملاً جدا از صف اغتشاشگران و فتنه‌گران است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، حکم معترض، گفتگو، شنیدن و حل مسئله است، اما در برابر فتنه‌گر و آشوب‌طلب، برخورد قاطع و ریشه‌ای یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به دخالت‌های آشکار دشمنان خارجی، آمریکا را مصداق «شیطان بزرگ» خواند و گفت: اعتراف صریح آمریکا به حمایت از آشوب‌ها نشان داد که این کشور به هیچ اصل انسانی، حقوقی و اخلاقی پایبند نیست و جهان را به جنگلی بی‌قانون تبدیل کرده است.

وی با تاکید بر مسیر عزتمندانه و مقتدرانه ملت ایران در ۴۷ سال گذشته ادامه داد: ملت ایران مسیری را برگزید که نه ظلم می‌کند و نه زیر بار ظلم می‌رود و این مسیر، نیازمند اقتدار، عقلانیت و ایستادگی است.

گرزین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) خاطرنشان کرد: حضرت علی (ع) میان اعتراض، ناآرامی و اغتشاش تفکیک قائل بودند و اعتراض را فرصتی برای اصلاح و بازگشت مسئولان به مسیر عدالت و ارزش‌ها می‌دانستند.

وی افزود: امیرالمؤمنین (ع) با گشودن درهای دارالحکومه، امکان بیان آزادانه شکایات و گلایه‌ها را برای مردم فراهم می‌کردند تا بدون ترس، مطالبات خود را مطرح کنند و حاکمیت نسبت به اصلاح عملکرد مسئولان غافل یا ناکارآمد اقدام کند؛ الگویی که امروز نیز می‌تواند راهگشای مدیریت هوشمند جامعه باشد.

کد خبر 6712450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها