گرزین: تفکیک صف معترضان دلسوز از اغتشاشگران یک ضرورت عقلانی است

به گزارش خبرنگار، حجتالاسلام عباسعلی گرزین عصر یکشنبه در مراسم تجمع دانشجویان و اساتید دانشگاه در محکومیت اغتشاشات اخیر با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهمترین عامل موفقیت و پیشرفت انقلاب اسلامی را پس از توکل به خداوند متعال، حضور و نقشآفرینی جوانان دانست و اظهار کرد: چرا نباید به نخبگان، دانشمندان و جوانان توانمند کشور در حل مسائل اساسی از جمله جراحی اقتصادی اعتماد کنیم.
وی با بیان اینکه مردم و بازاریان با مشکلات اقتصادی و نوسانات اقتصادی مواجهاند، افزود: ثبات اقتصادی پیشنیاز اصلی رونق بازار و فعالیت سالم بازاریان است و این مطالبهای است که باید از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه بهصورت جدی پیگیری شود.
گرزین با تأکید بر ضرورت تفکیک صفبندیهای مطالبات مردمی و اغتشاشگران اظهار کرد: صف معترضان مردمی، بازاریان مؤمن، انقلابی و ایراندوست کاملاً جدا از صف اغتشاشگران و فتنهگران است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، حکم معترض، گفتگو، شنیدن و حل مسئله است، اما در برابر فتنهگر و آشوبطلب، برخورد قاطع و ریشهای یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به دخالتهای آشکار دشمنان خارجی، آمریکا را مصداق «شیطان بزرگ» خواند و گفت: اعتراف صریح آمریکا به حمایت از آشوبها نشان داد که این کشور به هیچ اصل انسانی، حقوقی و اخلاقی پایبند نیست و جهان را به جنگلی بیقانون تبدیل کرده است.
وی با تاکید بر مسیر عزتمندانه و مقتدرانه ملت ایران در ۴۷ سال گذشته ادامه داد: ملت ایران مسیری را برگزید که نه ظلم میکند و نه زیر بار ظلم میرود و این مسیر، نیازمند اقتدار، عقلانیت و ایستادگی است.
گرزین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) خاطرنشان کرد: حضرت علی (ع) میان اعتراض، ناآرامی و اغتشاش تفکیک قائل بودند و اعتراض را فرصتی برای اصلاح و بازگشت مسئولان به مسیر عدالت و ارزشها میدانستند.
وی افزود: امیرالمؤمنین (ع) با گشودن درهای دارالحکومه، امکان بیان آزادانه شکایات و گلایهها را برای مردم فراهم میکردند تا بدون ترس، مطالبات خود را مطرح کنند و حاکمیت نسبت به اصلاح عملکرد مسئولان غافل یا ناکارآمد اقدام کند؛ الگویی که امروز نیز میتواند راهگشای مدیریت هوشمند جامعه باشد.
نظر شما