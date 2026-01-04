به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: بعد از مراجعه چندین شهروند به کلانتری ۱۷۱ شهید مصطفی خمینی و طرح شکایت مبنی بر سرقت موبایل به روش کش رو زنی، عوامل عملیات کلانتری برای دستگیری سارق یا سارقان این سرقتها دست به کار شدند.
این مقام انتظامی اضافه کرد: در طی تحقیقات ویژه پلیسی، تیم عملیات کلانتری مذکور با بررسی دوربینهای مداربسته برخی از این مدارس موفق به شناسایی سارق که با پوشش اولیای دانش آموزان وارد مدرسه میشد و سرقت را انجام میداد شدند که بلافاصله با مراجعه به منزل این متهم و انجام بازجویی در آن محل، این سارق زن را دستگیر و به کلانتری انتقال داد.
سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در بازرسیهای ابتدایی از این زن و منزلش تلفن همراه سرقتی نیز کشف شد و به مالباخته تحویل داده شد و این متهم با اظهار پشیمانی، به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شد.
سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان محترم در صورت امکان تلفن همراه خود را در معرض دید همگان قرار ندهند و در اماکن عمومی از هندزفری استفاده کرده و در صورت بروز هرگونه سرقت مراتب را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
