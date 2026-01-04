https://mehrnews.com/x3b4LF ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳ کد خبر 6712590 استانها گلستان استانها گلستان ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳ مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان: صف مردم از اغتشاشگران جدا است گرگان-مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: اعتراض مردم و بازاریان حق است و صف مردم از اغتشاشگران جدا است. دریافت 94 MB کد خبر 6712590 کپی شد مطالب مرتبط دستگیری عامل حمله آتشزا به مأمور پلیس در شیراز تلگرام به کمک اغتشاشگران آمد گرزین: تفکیک صف معترضان دلسوز از اغتشاشگران یک ضرورت عقلانی است شناسایی ۴۰ متهم انتشار اخبار جعلی اغتشاشات اخیر در فضای مجازی برچسبها گلستان گرگان عباسعلی گرزین اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان تجمع مردمی
