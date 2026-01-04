  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان: صف مردم از اغتشاشگران جدا است

گرگان-مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: اعتراض مردم و بازاریان حق است و صف مردم از اغتشاشگران جدا است.

