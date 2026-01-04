  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

بیانیه علمای اهل سنت خراسان شمالی در محکومیت تخریب اموال عمومی

بجنورد- علمای اهل سنت خراسان شمالی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت تخریب اموال عمومی و ناامنی، از جوانان ترکمن خواستند اعتراضات خود را صرفاً از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه روحانیون اهل تسنن استان خراسان شمالی ضمن محکوم کردن اقدامات اغتشاشگران در آتش زدن اموال عمومی و حمله به مدافعان و مأمورین امنیتی با سلاح‌های سرد و گرم خواستار عدم پیوستن نوجوانان و جوانان ترکمن به جمع مخلان امنیت شدند.

علمای شاخص خراسان شمالی خطاب به مردم، به ویژه جوانان ترکمن در کشور و خراسان شمالی، اعلام نمودند؛ دولت اعتراضات را به رسمیت شناخته است. اگر جوانان نقد یا اعتراضی به شرایط اقتصادی کشور دارند، می‌توانند از طریق فضای مجازی و دیدار با مسئولین و نمایندگان دولت اعتراض خود را به گوش دولتمردان برسانند. حضور در کف خیابان، ایجاد مزاحمت و اذیت برای مأمورین و رهگذران به هیچ وجه قابل قبول نیست و به شدت محکوم است.

در پایان بیانیه آمده است: آمریکا و اسرائیل و دست‌نشانده‌های آنان، هیچ دلسوزی برای ملت ایران ندارند. در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که اسرائیل و آمریکا بیش از ۱۰۰۰ نفر از زنان و کودکان ما را به شهادت رساندند. از عموم ملت، به ویژه ترکمن‌های خراسان شمالی، درخواست می‌شود به هیچ وجه در کف خیابان‌ها تجمع نکنند و اعتراضات خود را از راه‌های قانونی نسبت به مشکلات معیشتی و اقتصادی مطرح کنند.

