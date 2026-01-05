سقوط بهمن در آلپ ایتالیا ۳ کشته و چند زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، یک حادثه مرگبار در وال مایرا در شمال غربی منطقه پیمونت رخ داد که در آن سقوط بهمن در ارتفاع بیش از ۲۳۰۰ متری یک زوج آلمانی را مدفون کرد. به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، یک زن ۵۰ ساله کشته شد، در حالی که همسر او در شرایط وخیم در بیمارستان بستری بود.

به گزارش خبرگزاری آنسا، سقوط بهمن مرگبار دیگری در منطقه واجو گابنه در استان ویچنزا در شمال شرق منطقه ونتو گزارش شد که در آن یک کوهنورد اسکی باز ۵۰ ساله ایتالیایی جان خود را از دست داد.

به گفته تیم‌های امداد و نجات محلی، چندین حادثه سقوط بهمن دیگر در پیمونت گزارش شد که منجر به زخمی شدن چندین نفر از جمله اتباع خارجی شد. همه مجروحان نجات یافتند و به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند.

مقامات هشدار دادند که بارش برف سنگین در طول دوره کریسمس و به دنبال آن افزایش دما، به طور قابل توجهی خطر سقوط بهمن را افزایش داده است. هشدار سطح ۳ بهمن در مقیاس پنج لایه، همچنان در بخش‌هایی از منطقه پیمونت به قوت خود باقی است و از کوهنوردان اسکی باز می‌خواهد احتیاط کنند.