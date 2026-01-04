  1. استانها
تساوی پیکان و نساجی در دیداری دوستانه به میزبانی کیش

کیش- پیکان و نساجی در دیداری دوستانه به میزبانی کیش به تساوی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال نساجی و پیکان با تساوی به میزبانی کیش به پایان رسید.

شاگردان سعید دقیقی در سومین روز از اردوی خود در جزیره کیش مقابل تیم فوتبال نساجی، صدرنشین لیگ دسته اول در یک بازی دوستانه به میدان رفتند و این مسابقه با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

گل‌های پیکان را مهدی نجفی و فراز امامعلی در جریان این بازی به ثمر رساندند.

میثم تهی‌دست و محمد صابری‌پور نیز برای تیم فوتبال نساجی گلزنی کردند.

تیم فوتبال پیکان، تمرینات آماده‌سازی خود را در جزیره کیش در روزهای آینده ادامه خواهد داد و دو بازی دوستانه دیگر هم در دستور کار خودروسازان قرار دارد.

