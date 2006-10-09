تيم فوتبال اميد از برگزاري سومين بازي تداركاتي انصراف داد

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس برنامه قرار بود تيم فوتبال اميد ايران طي اقامت هشت روزه در جزيره كيش سه بازي تداركاتي برگزار كند كه نخستين ديدارآنها با پيروزي چهاربريك برابر تيم فوتبال استقلال تهران به اتمام رسيد. اين تيم دومين ديدار دوستانه خود در جزيره كيش را نيزروز چهارشنبه هفته جاري برابر راه آهن برگزار خواهد كرد. اين دومين وآخرين بازي اميدهاي فوتبال ايران در جزيره كيش است كه ساعت 19 روز چهارشنبه در ورزشگاه المپيك اين جزيره برگزار خواهد شد.

پيش از اين قرار بود تيم اميد روز چهارشنبه با نساجي قائمشهر روبرو شود اما به جهت تاخير در ورود تيم فوتبال راه آهن به جزيره كيش، رويارويي با اين تيم تهراني به روز چهارشنبه موكول شد و در نتيجه تيم اميد از برگزاري سومين ديدار تداركاتي خود مقابل نساجي محروم ماند.

تيم اميد در خاتمه اردوي هشت روزه خود در جزيره كيش عصر روز پنج شنبه هفته جاري (20 مهرماه ) به تهران بازمي گردد.