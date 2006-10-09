  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۱

تيم فوتبال اميد از برگزاري سومين بازي تداركاتي انصراف داد

تيم فوتبال اميد از برگزاري سومين بازي تداركاتي انصراف داد

تيم فوتبال اميد ايران از برگزاري سومين بازي تداركاتي خود در جزيره كيش برابر نساجي قائمشهر منصرف شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس برنامه قرار بود تيم فوتبال اميد ايران طي اقامت هشت روزه در جزيره كيش سه بازي تداركاتي برگزار كند كه نخستين ديدارآنها با پيروزي چهاربريك برابر تيم فوتبال استقلال تهران به اتمام رسيد. اين تيم دومين ديدار دوستانه خود در جزيره كيش را نيزروز چهارشنبه هفته جاري برابر راه آهن برگزار خواهد كرد. اين دومين وآخرين بازي اميدهاي فوتبال ايران در جزيره كيش است كه ساعت 19 روز چهارشنبه در ورزشگاه المپيك اين جزيره برگزار خواهد شد.

پيش از اين قرار بود تيم اميد روز چهارشنبه با نساجي قائمشهر روبرو شود اما به جهت تاخير در ورود تيم فوتبال راه آهن به جزيره كيش، رويارويي با اين تيم تهراني به روز چهارشنبه موكول شد و در نتيجه تيم اميد از برگزاري سومين ديدار تداركاتي خود مقابل نساجي محروم ماند.

تيم اميد در خاتمه اردوي هشت روزه خود در جزيره كيش عصر روز پنج شنبه هفته جاري (20 مهرماه ) به تهران بازمي گردد.

کد مطلب 391779

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه