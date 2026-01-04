تداوم نقض آتش بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس، جنوب شرق شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.

از سوی دیگر بالگرد رژیم صهیونیستی شرق اردوگاه البریج در مرکز غزه را هدف قرار داد.

منابع فلسطینی اعلام کردند که تانکها و بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی وارد شرق اردوگاه البریج در مرکز غزه شدند.

همچنین ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس در نوار غزه، امروز یکشنبه چندین ساختمان و خانه را در محله الزیتون در شرق غزه منفجر و تخریب کرد.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند که از صبح امروز تا این لحظه دست کم ۳ فلسطینی بر اثر شلیک نیروهای اشغالگر اسرائیلی در نوار غزه به شهادت رسیدند.