صادقی پور: پلاک‌کوبی اماکن شهری در ۶ شهر هرمزگان به پایان رسید

بندرعباس-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از تکمیل پروژه کدگذاری و پلاک‌کوبی اماکن شهری در ۶ شهر استان خبر داد و گفت: چهار شهر دیگر در مراحل پایانی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در جلسه بررسی روند اجرای پروژه GNAF ، اظهار کرد: اجرای پروژه GNAF یا کدگذاری و پلاک‌کوبی اماکن شهری در استان با پیشرفت چشمگیر همراه بوده است. از مجموع ۱۵ شهر استان، ۶ شهر این پروژه را به پایان رسانده و پلاک‌کوبی اماکن شهری را تکمیل کرده‌اند، چهار شهر دیگر در مراحل پایانی قرار دارند و مابقی شهرها نیز در دست اجرا هستند.


وی افزود: هدف ما افزایش تعداد شهرهای تکمیل شده به ۱۰ شهر و ارتقای پیشرفت شهر بندرعباس به ۸۰ درصد است و اقدامات لازم برای عملیاتی شدن پروژه در تمامی شهرهای استان پیگیری خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان خاطر نشان کرد: برای اتصال استان به شبکه امن و تأمین اعتبارات لازم برای انجام پروژه در شهرها و روستاها، اقدامات لازم پیگیری خواهد شد.

