نجات انگشت مصدوم با برش انگشتر در جاسک

عباس سرماسی مسئول آتشنشانی شهرداری جاسک در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردی که بهدلیل گیر کردن انگشتر دچار تورم انگشت شده بود، با مراجعه حضوری به واحد آتشنشانی بندرجاسک تحت اقدامات ایمن نجاتگران قرار گرفت.
وی افزود: آتشنشانان با رعایت کامل نکات ایمنی اقدام به برش حلقه انگشتر کرده و در کوتاهترین زمان ممکن انگشتر را بدون آسیب بیشتر از دست مصدوم خارج کردند.
سرماسی با اشاره به تکرار اینگونه مراجعات، تأکید کرد: استفاده از حلقه با سایز مناسب و خارج کردن انگشتر هنگام انجام کارهای سنگین میتواند از بروز بسیاری از این حوادث پیشگیری کند.
