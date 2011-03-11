118 فقره آتش سوزی و حادثه در گرگان رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا اسفندیاری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این حوادث شامل، آتش سوزی اماکن مسکونی، تجاری، تولیدی، صنعتی،عمومی، خودرو و حوادث امداد و نجات از قبیل آسانسور، تصادفات خودرویی، سقوط از ارتفاع، گیر کردن انگشت در داخل انگشتر و اشیای فلزی بوده است.

وی اظهار داشت: ورود جانوران وحشی، آبگرفتگی، محبوس شدن افراد در داخل اماکن نیز از طریق شهروندان به سامانه تلفن 125 این سازمان اطلاع داده شد که پرسنل این سازمان در کمترین زمان ممکن از ایستگاههای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.



وی خاطرنشان کرد: از این حوادث 109 فقره در داخل محدوده شهر و 9 فقره در خارج از محدوده شهری و روستاهای اطراف بوقوع پیوسته است.

اسفندیاری بیان داشت: در این حوادث آتش سوزی و تصادفات خودرویی و آتش سوزی منازل مسکونی به ترتیب با تعداد 19 و 13 فقره بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

مدیرعامل آتش نشانی گرگان عنوان کرد: همچنین در این حوادث، آتش سوزی خودروها با تعداد 6 فقره، خسارتی زیادی را به مالکین آنها وارد کرد که عمده علل آنها استفاده غیراستاندارد از گاز مایع در خودروهای دوگانه سوز و نقص فنی در سیستم برق خودرو بوده است.



وی یادآورشد: حوادث دیگر شامل محبوس شدن در داخل کابین آسانسور 11 فقره، محبوس شدن در اماکن 10 فقره، گیر کردن انگشتر و اشیای فلزی در انگشت دست هفت فقره و آبگرفتگی اماکن چهار فقره بوده است.

اسفندریاری افزود: در اثر وقوع حوادث بهمن ماه که به سامانه 125 اطلاع داده شده است متاسفانه تعداد سه نفر از هموطنانمان مصدوم و یک نفر نیز جان خود را از دست داده است.



مدیرعامل سازمان آتش نشانی گرگان از شهروندان خواست در پایان سال جاری و آغاز سال جدید با رعایت کامل نکات ایمنی ضمن ایجاد محیطی امن و بی خطر برای خود و خانواده با آرامش کامل و خاطری آسوده و به دور هر گونه حادثه و خطری به استقبال بهار و سال نو و ایام نوروز بروند.



وی افزود: در صورت بروز هرگونه حادثه ای، ضمن حفظ خونسردی، سریع با تلفن 125 سازمان آتش نشانی تماس گرفته و مشخصات و نشانی محل حادثه را اعلام کنند.