رهاسازی انگشتر از دست مصدوم در بیمارستان جاسک

عباس سرماسی مسئول آتش نشانی شهرداری جاسک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیشازظهر شنبه، طی تماسی از سوی مسئولان بیمارستان خاتمالانبیا بندر جاسک با سامانه ۱۲۵ آتشنشانی، گزارشی مبنی بر گیر کردن انگشتر در دست فردی که دچار جراحت و خونریزی شدید بود، دریافت شد.
وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۱:۳۳ به مرکز فرماندهی اعلام شد و تیمهای امداد و نجات آتشنشانی شهرداری جاسک بلافاصله و با قید فوریت به محل اعزام شدند.
مسئول آتشنشانی شهرداری جاسک، تصریح کرد: با توجه به حساسیت شرایط و وضعیت وخیم دست مصدوم، نیروهای عملیاتی با رعایت کامل نکات ایمنی و دقت بالا، بلافاصله اقدام به برش حلقه انگشتری کردند.
سرماسی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش سریع تیم اعزامی، انگشتر بدون وارد شدن آسیب مضاعف به بافت دست، خارج شد و بیمار جهت ادامه درمان در اختیار کادر پزشکی قرار گرفت.
جاسک - مسئول آتشنشانی شهرداری جاسک از انجام عملیات حساس رهاسازی انگشتر از انگشت دست فردی مجروح و دچار خونریزی در بیمارستان خاتمالانبیا این شهرستان خبر داد.
