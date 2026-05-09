۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

رهاسازی انگشتر از دست مصدوم در بیمارستان جاسک

جاسک - مسئول آتش‌نشانی شهرداری جاسک از انجام عملیات حساس رهاسازی انگشتر از انگشت دست فردی مجروح و دچار خونریزی در بیمارستان خاتم‌الانبیا این شهرستان خبر داد.

عباس سرماسی مسئول آتش نشانی شهرداری جاسک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیش‌ازظهر شنبه، طی تماسی از سوی مسئولان بیمارستان خاتم‌الانبیا بندر جاسک با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی، گزارشی مبنی بر گیر کردن انگشتر در دست فردی که دچار جراحت و خونریزی شدید بود، دریافت شد.

وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۱:۳۳ به مرکز فرماندهی اعلام شد و تیم‌های امداد و نجات آتش‌نشانی شهرداری جاسک بلافاصله و با قید فوریت به محل اعزام شدند.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری جاسک، تصریح کرد: با توجه به حساسیت شرایط و وضعیت وخیم دست مصدوم، نیروهای عملیاتی با رعایت کامل نکات ایمنی و دقت بالا، بلافاصله اقدام به برش حلقه انگشتری کردند.

سرماسی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش سریع تیم اعزامی، انگشتر بدون وارد شدن آسیب مضاعف به بافت دست، خارج شد و بیمار جهت ادامه درمان در اختیار کادر پزشکی قرار گرفت.

کد مطلب 6824551

