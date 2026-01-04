به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، پژوهش علمی در سرزمین‌های اشغالی با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه شده و برخی گزارش‌ها حکایت از قرار گرفتن رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی علمی دارد. کارشناسان این وضعیت را نتیجه ترکیبی از تحریم بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و خروج نخبگان علمی می‌دانند.

بر اساس گزارش یک مرکز با نام «آکادمی علوم اسرائیل»، سرمایه‌گذاری رژیم صهیونیستی در پژوهش و توسعه آکادمیک طی یک دهه گذشته به‌طور مستمر کاهش یافته است؛ بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳، این سرمایه‌گذاری‌ها ۴ درصد کاهش داشته است، در حالی که میانگین سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در همین مدت ۲۰ درصد افزایش یافته است.

«دیوید هاریل»، رئیس این آکادمی، با اشاره به بحران موجود در محافل علمی این رژیم، تأکید کرد که اسرائیل هم‌اکنون در سطح بین‌المللی به نهادی طرد شده و منزوی در عرصه پژوهش‌های علمی تبدیل شده است.

تداوم جنگ سه ساله و شدت گرفتن عملیات نظامی اخیر علیه نوار غزه نیز به تشدید بحران دامن زده است. این وضعیت سبب شده است بسیاری از محافل و برنامه‌های پژوهشی بین‌المللی از جمله حمایت‌های مالی برنامه «افق اروپا» متوقف شود و پژوهشگران داخلی با کمبود منابع مالی روبه‌رو شوند.

گزارش مذکور همچنین نشان می‌دهد که مهاجرت نخبگان علمی به خارج و کاهش مشارکت آنها در کنفرانس‌های بین‌المللی، تهدیدی جدی برای آینده پژوهش علمی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود. در عین حال، پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی بیشترین آسیب را از محدودیت‌های همکاری بین‌المللی متحمل می‌شوند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند بدون اقدام فوری، پیامدهای بلندمدت و جبران‌ناپذیری بر جای خواهد گذاشت و جایگاه علمی و بین‌المللی رژیم اسرائیل را به شدت تضعیف خواهد کرد.

این بحران، علاوه بر پیامدهای داخلی، انعکاسی از انزوای بین‌المللی رژیم اسرائیل به دلیل سیاست‌ها و اقدامات آن علیه مردم فلسطین نیز محسوب می‌شود.