امین افشار، در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به تشدید بحران دارویی بیماران خاص، هشدار داد و اظهار کرد: متأسفانه امروز با پدیده‌ای خطرناک مواجه هستیم که می‌توان آن را «تحریم داخلی دارو» نامید. دارو در کشور وجود دارد، در انبارها و حتی در داروخانه‌ها هست، اما بیمار به آن دسترسی ندارد؛ نه به دلیل نبود دارو، بلکه به دلیل قطع پوشش و امتناع از پرداخت سهم بیمه‌ای توسط سازمان تأمین اجتماعی.

وی گفت: داروهای حیاتی بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات انعقادی، از جمله فاکتور هشت نوترکیب، فاکتور هشت پلاسمایی، هماکتین و فیبرینوژن، داروهای مصرفی معمولی نیستند. این داروها، داروی «زندگی» هستند. قطع یا تأخیر در دسترسی به آنها، حتی برای مدت کوتاه، می‌تواند به خون‌ریزی‌های شدید، ناتوانی دائمی یا مرگ منجر شود.

افشار با اشاره به نامه‌های رسمی کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: در مکاتبات رسمی، به روشنی اعلام کرده‌ایم که برخی از داروهای بیماران خاص به دلیل تحریم‌های خارجی با محدودیت واردات مواجه شده‌اند؛ اما مسئله نگران‌کننده‌تر این است که داروهایی که در داخل کشور موجودند نیز عملاً به واسطه تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی از دسترس بیماران خارج شده‌اند. این موضوع هیچ توجیه فنی، پزشکی یا اخلاقی ندارد.

رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران با انتقاد صریح از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، گفت: سازمان تأمین اجتماعی نباید جان بیماران را ابزار وصول مطالبات مالی خود قرار دهد. اختلافات مالی میان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نباید به نقطه‌ای برسد که نتیجه آن، قطع داروی حیاتی بیماران خاص باشد. این اقدام، نه‌تنها خلاف اصول بیمه‌گری و تعهدات قانونی است، بلکه مستقیماً سلامت و جان بیماران را تهدید می‌کند.

وی تأکید کرد: امروز تأمین اجتماعی با عدم پرداخت سهم خود، عملاً نفس بیماران را در سینه حبس کرده است. این مسیر، اگر اصلاح نشود، به بحرانی غیرقابل‌جبران در حوزه سلامت کشور منجر خواهد شد.

افشار با خطاب قرار دادن دولت و شخص رئیس‌جمهوری، اظهار داشت: دولت بارها اعلام کرده که سیاست انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره را دنبال می‌کند. اگر این سیاست قرار است اجرا شود، انتهای زنجیره داروهای بیماران خاص، بیمه‌ها هستند. انتظار ما این است که دولت به‌صورت فوری، بودجه جبرانی لازم را به بیمه‌ها اختصاص دهد تا بیماران خاص قربانی این تغییر سیاست نشوند.

وی افزود: افزایش سهم پرداختی بیماران خاص، در شرایط اقتصادی فعلی، عملاً به معنای محروم‌سازی آنها از درمان است. بیماران هموفیلی و سایر بیماران خاص، توان پرداخت مابه‌التفاوت‌های سنگین را ندارند و نتیجه این فشار مالی، چیزی جز تهدید مستقیم جان آنها نخواهد بود.

رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران در پایان گفت: ما امروز رسماً هشدار می‌دهیم که ادامه این روند، یک بحران ملی در حوزه سلامت ایجاد خواهد کرد. هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری، می‌تواند به قیمت جان یک بیمار تمام شود. مسئولیت عواقب این وضعیت، متوجه همه نهادهایی است که از این هشدار مطلع‌اند اما اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند. جان بیماران، خط قرمز ما است و اجازه نخواهیم داد قربانی اختلافات اداری و مالی شود.