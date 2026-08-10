به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با خزانهدار کل کشور اظهار کرد: استان بوشهر با وجود ظرفیتهای کم نظیر اقتصادی، صنعتی، بندری، نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و گردشگری، در حوزه زیرساخت و اجرای طرحهای عمرانی با چالشها و محدودیتهایی مواجه است.
وی افزود: متناسب با نقش و سهم استان در اقتصاد ملی، انتظار داریم در تخصیص و تامین منابع ملی نیز نگاه ویژهای به استان بوشهر وجود داشته باشد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بخشی از پروژههای مهم و اولویتدار استان، بویژه پروژههایی که تا پایان سال جاری یا در سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری میرسند، در بخشهای درمان، راه، منابع آب و کشاورزی نیازمند تامین به موقع منابع مالی هستند.
زارع تصریح کرد: خزانهداری در پرداخت و تخصیص اعتبارات مصوب و ابلاغی استان به ویژه پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا، مساعدت، همراهی و همکاری بیشتری با استان داشته باشد.
وی با بیان اینکه بوشهر از استانهای موثر در تامین درآمدهای کشور است گفت: یکی از مطالبات مهم مردم استان، این است که، بخشی از این ظرفیت اقتصادی در قالب توسعه زیرساختها، تکمیل پروژههای عمرانی و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان نمود پیدا کند.
وی ابراز داشت: به دلیل تبعات ناشی از جنگ تحمیلی و به حداقل رسیدن درآمدهای مالی دولت، اگرچه ناگزیر به اولویتبندی پروژهها متناسب با محدودیتهای موجود منابع ملی هستیم، اما مدیریت استان، روشهای مختلف تامین مالی برای تکمیل پروژهها از جمله مولدسازی و ظرفیت ماده ۵۶ را نیز در دستور کار دارد.
استاندار بوشهر افزود: خزانهداری کل کشور، از طرحهایی که بیشترین اثر بر اشتغال، تولید و خدمات عمومی و حتی معیشت مردم دارد را مورد حمایت قرار دهد.
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