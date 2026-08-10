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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

عارف: دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است

عارف: دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی تاکید کرد: دولت خود را موظف و همراه قطعی نیروهای مسلح می‌داند و پشتیبانی کامل و تعامل حداکثری با نیروهای مسلح را اولویت تخلف‌ناپذیر خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری معاون اول رئیس جمهور، متن پیام عارف به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ادای احترام می‌کنم به روح پرفتوح مجاهدان و شهدای والامقام میهن اسلامی، به ویژه امام شهید انقلاب و فرماندهان و سرداران شهید «دفاع مقدس سوم» که با بذل جان و حماسه‌آفرینی ماندگار، کیان ایران عزیز را از گزند خطرات مصون داشتند.

امروز بر همگان روشن است که دشمن آمریکایی - صهیونی با پیچیده‌ترین نقشه‌های ضد انسانی، تمام توان خود را برای ضربه زدن به اقتدار و تمامیت ارضی کشور به میدان آورده؛ اما درخشش بی‌نظیر، شجاعت و تدبیر مقتدرانه رزمندگان و فرماندهان میدان در کنار هدایت‌های حکیمانه و دقیق فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، تمام محاسبات استکبار را بر هم زد و یک بار دیگر عزت و امنیت پایدار را برای ملت شریف ایران به ارمغان آورد.

در این برهه تاریخی و حساس، انتصابات هوشمندانه و شایسته مقام معظم رهبری در سپردن مسئولیت‌های خطیر فرماندهی به برادران مجاهد و امتحان‌پس‌داده:

* سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی، به عنوان «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»

* امیر سرتیپ کیومرث حیدری، به عنوان «جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»

* سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، به عنوان «فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

* سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، به عنوان «جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

* سردار دریادار پاسدار علی عظمایی، به عنوان «فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

* و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، به عنوان «رئیس سازمان بسیج مستضعفین»

را صمیمانه تبریک می‌گویم.

پیشینه پرافتخار شما مجاهدان بزرگ در سال‌های دفاع مقدس و نقش‌آفرینی کلیدی‌تان در شکست تدابیر دشمن در نبردهای اخیر، عظیم‌ترین سرمایه برای تقویت توان دفاعی، بازدارندگی قاطع و تحکیم انسجام ملی است.

دولت جمهوری اسلامی ایران خود را موظف و همراه قطعی میدان می‌داند و با تمام ظرفیت، پشتیبانی کامل، تعامل حداکثری و تعمیق هم‌افزایی با نیروهای مسلح را اولویت تخلف‌ناپذیر خود برای سرافرازی میهن قرار داده است.

از درگاه خداوند متعال، در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت رهنمودهای نافذ ولی‌امر مسلمین، توفیق روزافزون شما برادران عزیز را در تحقق آرمان‌های والای انقلاب و خدمت به مردم صبور و مقتدر ایران مسألت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

کد مطلب 6913575

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