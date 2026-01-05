  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۶

اعتراض به مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها حق مسلم مردم است

اعتراض به مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها حق مسلم مردم است

ایلام - امام جمعه آبدانان گفت: اعتراض به مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها حق مسلم مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی احمد فداله صبح دوشنبه در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: اعتراض به مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها حق مسلم مردم است، اما ناامنی، تخریب اموال عمومی و اغتشاش، خیانت به کشور و مردم محسوب می‌شود و این بار برخورد با اغتشاشگران قاطع خواهد بود.

وی با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: در گذشته با رأفت اسلامی با برخی اغتشاشگران برخورد شد، اما کسانی که آگاهانه امنیت روانی جامعه را برهم بزنند و به اموال عمومی آسیب بزنند، با اشد مجازات مواجه خواهند شد.

امام جمعه آبدانان با اشاره به سوءاستفاده دشمن از مشکلات اقتصادی تصریح کرد: دشمن با جنگ روانی، التهاب در بازار ارز و طلا و ایجاد ناامیدی به‌دنبال فشار بر معیشت مردم است و بخشی از گرانی‌ها نیز ناشی از ضعف نظارت و سودجویی‌هاست.

وی تأکید کرد: مطالبه کنترل بازار، مطالبه به‌حق مردم است و مسئولان اقتصادی موظف‌اند با نظارت جدی، جلوی آشفتگی‌ها و سوءاستفاده‌ها را بگیرند.

حجت‌الاسلام حسینی احمد فداله با هشدار نسبت به فریب جوانان در فضای مجازی گفت: خانواده‌ها باید مراقب باشند تا جوانان ابزار دست دشمن نشوند و آینده خود را به خطر نیندازند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم یک مکتب است؛ مکتبی مبتنی بر ایمان، اخلاص، دفاع از انقلاب، ولایت و امنیت کشور در کنار رسیدگی به مطالبات به‌حق مردم.

