به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی احمد فداله صبح دوشنبه در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: اعتراض به مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها حق مسلم مردم است، اما ناامنی، تخریب اموال عمومی و اغتشاش، خیانت به کشور و مردم محسوب می‌شود و این بار برخورد با اغتشاشگران قاطع خواهد بود.

وی با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: در گذشته با رأفت اسلامی با برخی اغتشاشگران برخورد شد، اما کسانی که آگاهانه امنیت روانی جامعه را برهم بزنند و به اموال عمومی آسیب بزنند، با اشد مجازات مواجه خواهند شد.

امام جمعه آبدانان با اشاره به سوءاستفاده دشمن از مشکلات اقتصادی تصریح کرد: دشمن با جنگ روانی، التهاب در بازار ارز و طلا و ایجاد ناامیدی به‌دنبال فشار بر معیشت مردم است و بخشی از گرانی‌ها نیز ناشی از ضعف نظارت و سودجویی‌هاست.

وی تأکید کرد: مطالبه کنترل بازار، مطالبه به‌حق مردم است و مسئولان اقتصادی موظف‌اند با نظارت جدی، جلوی آشفتگی‌ها و سوءاستفاده‌ها را بگیرند.

حجت‌الاسلام حسینی احمد فداله با هشدار نسبت به فریب جوانان در فضای مجازی گفت: خانواده‌ها باید مراقب باشند تا جوانان ابزار دست دشمن نشوند و آینده خود را به خطر نیندازند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم یک مکتب است؛ مکتبی مبتنی بر ایمان، اخلاص، دفاع از انقلاب، ولایت و امنیت کشور در کنار رسیدگی به مطالبات به‌حق مردم.