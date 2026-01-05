به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین کرسی علمی ترویجی «آسیب شناسی مبانی اعتبار سنجی روایات تفسیری معصومان علیهم السلام» از سوی دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

محمدعلی مروجی طبسی استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان ارائه دهنده، کاظم طباطبایی دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث و فاطمه ژیان دانشیار دانشگاه حضرت معصومه (س) به عنوان ناقد به دبیری علیرضا رستمی هرانی استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س) در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت: ۱۰ الی ۱۲ در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار خواهد شد.

علاقه مندان به شرکت در این جلسه به صورت غیرحضوری می‌توانند از طریق لینک b2n.ir/korsi-hmu اقدام نمایند.

_______