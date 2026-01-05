علوی زاده: «چله تبیین» پاسخ عملی به جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید علویزاده صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان با اشاره به برگزاری سلسله نشستهای تبیینی «چله تبیین» در استان کردستان، اظهار کرد: این نشستها در چارچوب مأموریت جهاد تبیین و بر اساس حکم ابلاغی فرماندهی کل قوا، از ۹ دیماه تا ۲۲ بهمنماه ۱۴۰۴ در شهرها و مناطق مختلف استان برگزار میشود.
وی افزود: برنامههای «چله تبیین» با محوریت تبیین ابعاد جنگ شناختی و رسانهای دشمن و مقابله با جریانهای گمراهکنندهای که افکار عمومی ملت ایران را هدف قرار دادهاند، طراحی شده و تلاش دارد با افزایش سطح آگاهی و بصیرت، زمینه روشنگری مؤثر در جامعه را فراهم کند.
معاون فرهنگی اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان ادامه داد: نخستین نشست تبیینی همزمان با اعتکاف دانشجویی در مسجد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج برگزار شد که در آن، بر نقش نخبگان دانشگاهی و دانشجویان در جهاد تبیین و مسئولیت آنان در روشنگری جامعه تأکید شد.
علویزاده تصریح کرد: همچنین نشستهای تبیینی دیگری در مسجد حضرت الزهرا (س) شهرستان قروه ویژه اعتکاف آقایان، شهر دزج ویژه اعتکاف بانوان و روستای بهارلو از توابع شهرستان قروه ویژه اعتکاف نوجوانان برگزار شد که هر یک متناسب با مخاطبان، به موضوع بصیرتافزایی، دشمنشناسی و مسئولیت اجتماعی پرداختند.
وی با بیان اینکه «چله تبیین» فرصتی راهبردی برای انسجام فکری و تقویت آگاهی عمومی است، گفت: استمرار چنین برنامههایی میتواند نقش مؤثری در مقابله با عملیات روانی و رسانهای دشمنان ایفا کند و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.
