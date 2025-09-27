به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر حسینی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به شرایط حساس کشور، بر لزوم توجه ویژه به جبهه فرهنگی و تقویت آن در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
حسینی با بیان اینکه عرصه فرهنگی امروز یکی از میدانهای اصلی مقابله با جنگ نرم دشمنان است، گفت: برگزاری جلسات تبیینی در ادارات میتواند در روشنسازی فضای فکری مدیران و کارکنان مؤثر باشد و آنها را در مواجهه با مسائل روز، مقاومتر و آگاهتر سازد.
وی با اشاره به مصوبات جلسه ماده ۲۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، اظهار کرد: قرار بود جلسات تبیینی با محوریت معاونت سیاسی استانداری برگزار شود، اما متأسفانه تاکنون بهصورت جدی دنبال نشده و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: مدیران آموزش و پرورش و دانشگاهها باید علاوه بر آموزش علمی، به مباحث تربیتی، پرورشی و فرهنگی دانشآموزان و دانشجویان نیز توجه ویژه داشته باشند تا نسل جوان در برابر تهدیدات فرهنگی و اجتماعی، ایمنتر و با بصیرتتر پرورش یابد.
در ادامه این دیدار، مقرر شد در آینده نزدیک نشست ویژهای با حضور ائمه جمعه استان برگزار شود تا وضعیت فرهنگی کردستان بهصورت دقیقتر بررسی شده و راهکارهایی برای ارتقای ارزشهای دینی و اجتماعی ارائه شود.
نظر شما