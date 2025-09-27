  1. استانها
  2. کردستان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۱

حسینی: نسل جوان در برابر تهدیدات فرهنگی باید با بصیرت‌تر پرورش یابد

حسینی: نسل جوان در برابر تهدیدات فرهنگی باید با بصیرت‌تر پرورش یابد

سنندج-دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: نسل جوان در برابر تهدیدات فرهنگی و اجتماعی باید ایمن‌تر و با بصیرت‌تر پرورش یابد و این مهم مورد توجه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر حسینی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به شرایط حساس کشور، بر لزوم توجه ویژه به جبهه فرهنگی و تقویت آن در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

حسینی با بیان اینکه عرصه فرهنگی امروز یکی از میدان‌های اصلی مقابله با جنگ نرم دشمنان است، گفت: برگزاری جلسات تبیینی در ادارات می‌تواند در روشن‌سازی فضای فکری مدیران و کارکنان مؤثر باشد و آن‌ها را در مواجهه با مسائل روز، مقاوم‌تر و آگاه‌تر سازد.

وی با اشاره به مصوبات جلسه ماده ۲۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، اظهار کرد: قرار بود جلسات تبیینی با محوریت معاونت سیاسی استانداری برگزار شود، اما متأسفانه تاکنون به‌صورت جدی دنبال نشده و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: مدیران آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید علاوه بر آموزش علمی، به مباحث تربیتی، پرورشی و فرهنگی دانش‌آموزان و دانشجویان نیز توجه ویژه داشته باشند تا نسل جوان در برابر تهدیدات فرهنگی و اجتماعی، ایمن‌تر و با بصیرت‌تر پرورش یابد.

در ادامه این دیدار، مقرر شد در آینده نزدیک نشست ویژه‌ای با حضور ائمه جمعه استان برگزار شود تا وضعیت فرهنگی کردستان به‌صورت دقیق‌تر بررسی شده و راهکارهایی برای ارتقای ارزش‌های دینی و اجتماعی ارائه شود.

کد خبر 6603019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها