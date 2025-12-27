دستگیری باند ۱۰ نفره حفاران غیرمجاز در فریمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی باقری اظهار کرد: با همکاری مأموران کلانتری قلندرآباد، کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان فریمان و یگان حفاظت این اداره باند ۱۰ نفره که اقدام به حفاری غیرمجاز در حوالی شهر قلندر آباد کرده بودند دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: از متهمان آلات و ادوات حفاری شامل موتور برق، هیلتی، بیل و کلنگ و چراغ قوه و هم‌چنین باروت و دیگر تجهیزات حفاری کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضائی معرفی شدند.

