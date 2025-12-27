  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

دستگیری باند ۱۰ نفره حفاران غیرمجاز در فریمان

دستگیری باند ۱۰ نفره حفاران غیرمجاز در فریمان

مشهد- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از دستگیری باند ۱۰ نفره حفاران غیرمجاز در شهرستان فریمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی باقری اظهار کرد: با همکاری مأموران کلانتری قلندرآباد، کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان فریمان و یگان حفاظت این اداره باند ۱۰ نفره که اقدام به حفاری غیرمجاز در حوالی شهر قلندر آباد کرده بودند دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: از متهمان آلات و ادوات حفاری شامل موتور برق، هیلتی، بیل و کلنگ و چراغ قوه و هم‌چنین باروت و دیگر تجهیزات حفاری کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6703222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها