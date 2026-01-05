  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

آمادگی کامل ناوگان اتوبوسرانی برای بارش برف و یخبندان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: ناوگان اتوبوسرانی هم‌زمان با آغاز فصل زمستان، با آمادگی کامل فنی و عملیاتی در حال ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی به شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر شهر تهران اظهار کرد: از ابتدای فصل زمستان، تمهیدات لازم برای مواجهه با برودت هوا، بارش برف و یخبندان در دستور کار قرار گرفته و امروز نیز ناوگان اتوبوسرانی متناسب با تقاضای سفر، به‌صورت مستمر در مدار خدمت‌رسانی فعال است

وی افزود: بازبینی کامل وضعیت فنی اتوبوس‌ها، اطمینان از عملکرد مناسب سیستم‌های گرمایشی، استفاده از ضدیخ، تجهیز اتوبوس‌ها به زنجیرچرخ در مسیرهای پرشیب و حساس و آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی و نظارتی، از جمله اقدامات انجام‌شده برای حفظ ایمنی تردد و تداوم خدمات‌رسانی است.

مدیرعامل شرکت واحد با تأکید بر نظارت میدانی تصریح کرد: تیم‌های نظارتی و خودروهای امدادی در محورهای اصلی و معابر شیب‌دار مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه اختلال، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام شود و خللی در جابه‌جایی شهروندان ایجاد نشود.

علیزاده همچنین با اشاره به لغزندگی سطح معابر در شرایط برفی و یخبندان، از رانندگان وسایل نقلیه شخصی و به‌ویژه موتورسواران خواست از ورود به خطوط ویژه اتوبوس خودداری کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به ارتقای ایمنی تردد در سطح شهر کمک کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بهره‌گیری از توان نیروی انسانی متخصص و آمادگی کامل تجهیزات، تلاش دارد حتی در شرایط نامساعد جوی نیز خدماتی ایمن، منظم و پایدار به شهروندان ارائه دهد.

