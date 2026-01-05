آمادگی کامل ناوگان اتوبوسرانی برای بارش برف و یخبندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر شهر تهران اظهار کرد: از ابتدای فصل زمستان، تمهیدات لازم برای مواجهه با برودت هوا، بارش برف و یخبندان در دستور کار قرار گرفته و امروز نیز ناوگان اتوبوسرانی متناسب با تقاضای سفر، بهصورت مستمر در مدار خدمترسانی فعال است
وی افزود: بازبینی کامل وضعیت فنی اتوبوسها، اطمینان از عملکرد مناسب سیستمهای گرمایشی، استفاده از ضدیخ، تجهیز اتوبوسها به زنجیرچرخ در مسیرهای پرشیب و حساس و آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی و نظارتی، از جمله اقدامات انجامشده برای حفظ ایمنی تردد و تداوم خدماترسانی است.
مدیرعامل شرکت واحد با تأکید بر نظارت میدانی تصریح کرد: تیمهای نظارتی و خودروهای امدادی در محورهای اصلی و معابر شیبدار مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه اختلال، در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام شود و خللی در جابهجایی شهروندان ایجاد نشود.
علیزاده همچنین با اشاره به لغزندگی سطح معابر در شرایط برفی و یخبندان، از رانندگان وسایل نقلیه شخصی و بهویژه موتورسواران خواست از ورود به خطوط ویژه اتوبوس خودداری کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به ارتقای ایمنی تردد در سطح شهر کمک کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بهرهگیری از توان نیروی انسانی متخصص و آمادگی کامل تجهیزات، تلاش دارد حتی در شرایط نامساعد جوی نیز خدماتی ایمن، منظم و پایدار به شهروندان ارائه دهد.
