به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به واردات متروباس به پایتخت اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته ۷۵ متروباس به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اضافه می‌شود. به طوری که بخشی از این متروباس‌ها تا پایان امسال وارد ناوگان خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص ویژگی‌های متروباس‌های وارداتی تأکید کرد: متروباس تفاوت چندانی با تراموا ندارد و سه کابینه، چرخ لاستیکی و برقی است.

وی در مورد علت مخالفت برخی اعضای شورا با واردات تراموا به تهران با وجود عدم تفاوت جدی با متروباس، یادآور شد: مخالفت‌ها با فعالیت تراموا سیاسی است و هیچ ارتباطی با مباحث فنی و تخصصی ندارد.