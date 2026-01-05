  1. استانها
حمیدپور: ۲۰۰ هکتار زمین برای احداث باند دوم به فرودگاه یزد الحاق شد

یزد_ مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد از الحاق رسمی و تثبیت مالکیت ۲۰۷.۵ هکتار اراضی جدید به محدوده فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله صدوقی یزد خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حمیدپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به الحاق رسمی و تثبیت مالکیت ۲۰۷.۵ هکتار اراضی جدید به محدوده فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله صدوقی یزد گفت: این اقدام را گامی اساسی در جهت ارتقا زیرساخت‌ها و تضمین ایمنی پروازها است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد بیان کرد: این اراضی پس از طی کامل فرآیندهای قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، رسماً به نام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تثبیت مالکیت شد.

وی افزود: این الحاق زمین، به‌ویژه نقش کلیدی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای آتی فرودگاه ایفا خواهد کرد.

حمیدپور تصریح کرد: تثبیت مالکیت این اراضی جدید، زیرساخت‌های لازم برای احداث باند دوم و تاکسی‌وی موازی را فراهم می‌آورد که این امر به‌طور مستقیم ضریب ایمنی پروازها و همچنین الزامات پدافند غیرعامل فرودگاه را به شکل مؤثری افزایش خواهد داد.

مدیرکل فرودگاه‌های یزد همچنین از پیگیری‌های مستمر برای اخذ سند مالکیت مابقی اراضی توافق شده خبر داد و خاطرنشان کرد: روند بازنگری طرح جامع فرودگاه با جدیت ادامه یابد.

وی در پایان از حمایت‌ها و همکاری‌های استاندار یزد، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد شرکت فرودگاه‌ها و دستگاه‌های قضائی و ثبتی استان که در این فرآیند نقش داشتند، قدردانی کرد.

