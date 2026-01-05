حمیدپور: ۲۰۰ هکتار زمین برای احداث باند دوم به فرودگاه یزد الحاق شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حمیدپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به الحاق رسمی و تثبیت مالکیت ۲۰۷.۵ هکتار اراضی جدید به محدوده فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله صدوقی یزد گفت: این اقدام را گامی اساسی در جهت ارتقا زیرساخت‌ها و تضمین ایمنی پروازها است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد بیان کرد: این اراضی پس از طی کامل فرآیندهای قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، رسماً به نام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تثبیت مالکیت شد.

وی افزود: این الحاق زمین، به‌ویژه نقش کلیدی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای آتی فرودگاه ایفا خواهد کرد.

حمیدپور تصریح کرد: تثبیت مالکیت این اراضی جدید، زیرساخت‌های لازم برای احداث باند دوم و تاکسی‌وی موازی را فراهم می‌آورد که این امر به‌طور مستقیم ضریب ایمنی پروازها و همچنین الزامات پدافند غیرعامل فرودگاه را به شکل مؤثری افزایش خواهد داد.

مدیرکل فرودگاه‌های یزد همچنین از پیگیری‌های مستمر برای اخذ سند مالکیت مابقی اراضی توافق شده خبر داد و خاطرنشان کرد: روند بازنگری طرح جامع فرودگاه با جدیت ادامه یابد.

وی در پایان از حمایت‌ها و همکاری‌های استاندار یزد، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد شرکت فرودگاه‌ها و دستگاه‌های قضائی و ثبتی استان که در این فرآیند نقش داشتند، قدردانی کرد.