حملونقل بهعنوان شریان حیاتی اقتصاد و توسعه پایدار، نقش بیبدیلی در اتصال جوامع، تسهیل مبادلات تجاری و افزایش رفاه اجتماعی ایفا میکند. ایمنی و کارآمدی این حوزه مستقیماً بر پویایی اقتصادی و امنیت جانی شهروندان تأثیرگذار است به مناسبت گرامیداشت هفته حمل و نقل مجموعه مدیران حوزه راه و حمل و نقل استان یزد شب سهشنبه نشست مشترکی با حضور اصحاب رسانه استان یزد برگزار کردند.
یزد؛ هاب ترانزیتی کشور با زمستانی بدون حادثه
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد، در اینکه به مناسبت هفته حملونقل، با تشریح عملکرد حوزه تحت نظارت خود، از کسب رتبه ممتاز استان در مدیریت شرایط جوی زمستان گذشته خبر داد و بر نقش حیاتی یزد در شبکه حملونقل کشور تأکید کرد.
محمد رستگاری با اشاره به جایگاه ویژه استان یزد در شبکه حملونقل کشور، بیان کرد: این استان به طور پیوسته در ردههای ششم و هفتم کشور از نظر حجم جابهجایی بار قرار دارد.
وی ویژگی منحصربهفرد حملونقل یزد را عبور حجم بالای ترانزیت بینالمللی دانست که مسئولیتهای مضاعفی را بر دوش متولیان این بخش نهاده است. علاوه بر این، به دلیل مرکزیت جغرافیایی استان، حوزه حملونقل مسافری نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد با اشاره به بارشهای زمستانی کمسابقه سال گذشته، عملکرد مجموعه تحت نظر خود را موفقیتآمیز ارزیابی کرد.
وی گفت: با وجود تمهیدات پیشبینی شده و تلاش شبانهروزی راهداران، استان یزد یکی از بهترین زمستانهای راهداری خود را سپری کرد و خوشبختانه کمترین آمار حوادث جادهای در این دوره ثبت شد.
طرح جامع فرودگاه شهید صدوقی یزد بازنگری میشود
مدیرکل فرودگاههای استان یزد، از بازنگری طرح جامع فرودگاه بینالمللی شهید صدوقی با یک رویکرد بلندمدت ۵۰ ساله خبر داد و اظهار کرد: اجرای این بازنگری مستلزم الحاق اراضی جدید به مجموعه فرودگاه و طی شدن فاز مطالعاتی پس از تملک کامل آنها است.
مرتضی حمیدپور، هدف اصلی این پروژه زیرساختی، ایجاد یکپارچگی در تمامی ترمینالها و جلوگیری از پدیده جزیرهای عمل کردن بخشهای مختلف است تا ظرفیت عملیاتی فرودگاه به طور چشمگیری افزایش یابد.
وی همچنین احداث باند دوم فرودگاه را از جمله برنامههای میانمدت دانست که پیگیری آن با همکاری نهادهای ذیربط در جریان است.
مدیرکل فرودگاههای یزد، تصریح کرد: اولویتهای مدیریتی در سه محور اصلی شامل ارتقای خدمات مسافری، توسعه شبکه پروازی و اجرای پروژههای زیرساختی متمرکز خواهند بود.
رشد ۱۷ درصدی بار و ۸.۵ درصدی مسافر در راه آهن یزد
مدیرکل راهآهن استان یزد، نیز اظهار داشت در ۹ ماهه گذشته از سال جاری، بخش حمل بار ریلی با افزایش ۱۷ درصدی و جابهجایی مسافر با رشد ۸.۵ درصدی مواجه شده است.
سیدرضا سادات حسینی ادامه داد: این دستاورد مهم باعث شده است که در مسیرهای پرتردد منطقهای، بهویژه در محور موسوم به «مثلث طلایی» شامل تهران، یزد، شیراز و اصفهان، حملونقل ریلی برای نخستین بار در بسیاری از مقاطع، جایگاه عملیاتی بالاتری نسبت به حملونقل هوایی پیدا کند.
سادات حسینی همچنین بر نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساختها تأکید کرد و از امضای تفاهمنامههایی با شرکتها خبر داد.
وی افزود که در حال حاضر یک پروژه مهم مسافری با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است و امید است که مردم استان ثمرات این اقدامات را در نیمه نخست سال آینده به طور ملموس احساس کنند.
۶.٣ درصد راههای ترانزیتی کشور در یزد واقع شده است
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، موقعیت استراتژیک این استان در شبکه حمل و نقل کشور را تشریح کرد. یزد با سهم ۳.۶ درصدی از راههای ترانزیتی سراسری، به یکی از محورهای حیاتی برای تبادل کالا در ایران تبدیل شده است.
احسان خواجهرضایی ادامه داد: این جایگاه مهم علیرغم گستردگی نسبتاً محدود استان به دست آمده است؛ یزد با داشتن تنها ۴.۶ درصد از وسعت کل کشور (که رتبه هشتم کشوری است)، تقریباً ۴ درصد از بزرگراههای کشور و ۲.۶ درصد از راههای اصلی را در خود جای داده است. همچنین، در بخش ریلی نیز رتبه دهم ملی را کسب کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی تأکید کرد: با توجه به عبور کریدورهای استراتژیک شمال-جنوب و شرق-غرب از یزد، نقش استان در آینده حملونقل و لجستیک کشور پررنگتر خواهد شد.
وی توسعه این زیرساختها را عاملی مستقیم در جهت رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در منطقه برشمرد و چشمانداز رو به رشدی را برای این حوزه ترسیم نمود.
با توجه به جایگاه راهها بهعنوان بستر توسعه متوازن، تداوم سرمایهگذاری و توجه به سیاستگذاری هوشمند در این بخش، نه تنها موجب ارتقای ایمنی و رضایت کاربران میشود، بلکه شتابدهنده رشد اقتصادی و تعاملات منطقای خواهد بود.
