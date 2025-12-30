  1. استانها
  2. یزد
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

علت اخراج خلبان پرواز یزد-تهران چه بود؟

یزد_ یک شرکت هواپیمایی اعلام کرد:خلبان پرواز یزد-تهران به دلیل بستن زودهنگام درب هواپیما و دادن اطلاعات نادرست به مسافران، برای همیشه از پرواز در این شرکت محروم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت هواپیمایی به دلیل زود بستن دربهای هواپیمای یزد - تهران و متناع از سوار کردن مسافران، خلبان را اخراج کرد.

روابط عمومی یک شرکت هواپیمایی در خصوص حواشی پرواز شب گذشته خود اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های دقیق و مستندات موجود، استاندار محترم یزد و یکی از نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، مطابق برنامه و در زمان مقرر در پای پرواز حضور داشته‌اند و هیچ‌گونه تأخیری از سوی ایشان صورت نگرفته است.

بر اساس گزارش این شرکت، آنچه موجب بروز این اتفاق شد، ناشی از تصمیم نادرست و اقدام عجولانه خلبان پرواز بوده که زودتر از موعد مقرر دستور بستن درب و کنار رفتن پلکان هواپیما را صادر کرده است. پس از این اقدام، علی‌رغم دستور مدیریت شرکت مبنی بر سوار کردن استاندار، استاندار محترم به‌منظور جلوگیری از افزایش تأخیر در پرواز، فرودگاه را ترک کرده و پرواز خود را به موعد دیگری انتقال دادند.

گفته می‌شود، افزون بر این، خلبان مذکور با ارائه توضیحات غیر واقع به مسافران و نسبت دادن تأخیر پرواز به استاندار محترم یزد، موجب ایجاد فضای نادرست در داخل کابین شده است؛ رفتاری که مغایر با اصول حرفه‌ای، اخلاقی و مسئولیت‌پذیری شغلی محسوب می‌شود.

شرکت هواپیمایی ضمن پذیرش مسئولیت این اتفاق و ابراز تأسف از رخداد پیش‌آمده، اعلام می‌دارد خلبان یادشده به‌طور کامل و دائم از انجام هرگونه پرواز در این شرکت محروم شده است.

کد خبر 6707980

    نظرات

    • IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      17 0
      پاسخ
      حالا اگه برای یه فرد عادی این اتفاق می افتاد، هیچ اهمیتی نمیدادید و اون فرد رو مقصر میدونستید.
    • سیدناصر IR ۰۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      6 2
      پاسخ
      حالا استاندارانسان مومن ومعقولیه وگذشت داره اگه گذشت کنه نون این خلبان بریده نشه
    • احمد IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      9 0
      پاسخ
      هواپیما اتوبوس نیست که درحال حرکت هم بشه سوارش بشی باید قبل از زمان حرکت درخواست اجازه استارت از برج رو بگیری وموقع استارت باید درب بسته باشد. آقایان تا دقیقه ۹۰ پای پرواز خداحافظی می‌کنند که این کار درستی نیست ۱۰ دقیقه قبل از پرواز همگی باید داخل باشند تا کنترل انجام شده پرواز بموقع صورت بگیرد. کار خلبان کاملا درست بوده
    • حسین IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      5 0
      پاسخ
      اگه با آدم عادی این شرکت خلبان را اخراج کند میشه گفت قانون را درست اجرا کرده و فساد نکرده
    • بی نام IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      16 1
      پاسخ
      استاندار توقع داشته به خاطرش پرواز رو نگه دارند وقتی خلبان سر موعد درب ها رو بست استاندار قهر فرمودن
    • ب IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      7 0
      پاسخ
      چه جالب!!! توی پروازی بودم که به خاطر یه مقام ۲۰ دقیقه مسافرها معطل شدند! مهم نیست که چه کسانی جاموندن!! اما سر وقت پرواز کردن و معطلی جاافتاده دیگه... همیشه مقصر دیگرانن. اگر واقعا اینطور بوده خلبان کار درست رو انجام داده و متاسفانه اینجا کار درست نادرست هست.
    • ایرانی IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      14 2
      پاسخ
      کار شرکت هواپیمایی درست نبوده اخراج خلبان اونم وقتی که داشته به وظیفه ش عمل میکرده که تاخیر پرواز رخ نده وهمه مسافران باید سر تایم وارد هواپیما بشن تا پرواز به موقع انجام بشه.
    • داود بامداد IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      8 0
      پاسخ
      البته احتمال داره اونی که راست میگه خود خلبان بوده اما چون دیوارش کوتاه هست
    • ش.ع IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      4 0
      پاسخ
      استاندار هم مثل بقیه مردم سرموعد تشریف بیارن نمیشه صدنفرو بخاطر جناب استاندارنگه دارن
    • آشنا IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه رفتارهای نامناسب در همه زمینه ها زیاد شده مردم فقط ادعای فرهنگ روشنفکری دارن

