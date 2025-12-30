علت اخراج خلبان پرواز یزد-تهران چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت هواپیمایی به دلیل زود بستن دربهای هواپیمای یزد - تهران و متناع از سوار کردن مسافران، خلبان را اخراج کرد.

روابط عمومی یک شرکت هواپیمایی در خصوص حواشی پرواز شب گذشته خود اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های دقیق و مستندات موجود، استاندار محترم یزد و یکی از نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، مطابق برنامه و در زمان مقرر در پای پرواز حضور داشته‌اند و هیچ‌گونه تأخیری از سوی ایشان صورت نگرفته است.

بر اساس گزارش این شرکت، آنچه موجب بروز این اتفاق شد، ناشی از تصمیم نادرست و اقدام عجولانه خلبان پرواز بوده که زودتر از موعد مقرر دستور بستن درب و کنار رفتن پلکان هواپیما را صادر کرده است. پس از این اقدام، علی‌رغم دستور مدیریت شرکت مبنی بر سوار کردن استاندار، استاندار محترم به‌منظور جلوگیری از افزایش تأخیر در پرواز، فرودگاه را ترک کرده و پرواز خود را به موعد دیگری انتقال دادند.

گفته می‌شود، افزون بر این، خلبان مذکور با ارائه توضیحات غیر واقع به مسافران و نسبت دادن تأخیر پرواز به استاندار محترم یزد، موجب ایجاد فضای نادرست در داخل کابین شده است؛ رفتاری که مغایر با اصول حرفه‌ای، اخلاقی و مسئولیت‌پذیری شغلی محسوب می‌شود.

شرکت هواپیمایی ضمن پذیرش مسئولیت این اتفاق و ابراز تأسف از رخداد پیش‌آمده، اعلام می‌دارد خلبان یادشده به‌طور کامل و دائم از انجام هرگونه پرواز در این شرکت محروم شده است.