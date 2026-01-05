جامعه اسلامی مهندسین آشوب و اغتشاش داخلی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین در خصوص تحولات داخلی و بینالمللی در بیانیهای عنوان کرد: ما تأکید مقام عظمای ولایت را بر شناسایی نقش دشمن در تحریف اعتراضات مردمی و تبدیل آن به ناامنی، امری حیاتی و هشداردهنده میدانیم. دشمنان نظام اسلامی، بهویژه استکبار جهانی، از هر نارضایتی برای ضربه زدن به اقتدار و امنیت ملی ایران سوءاستفاده میکنند. هوشیاری جامعه در تشخیص این توطئهها ضروری است.
متن بیانیه به این شرح است:
جامعه اسلامی مهندسین، با اتکا به اصول انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارزشهای اسلامی، مواضع خود را در قبال رویدادهای داخلی و بینالمللی اخیر به شرح زیر اعلام میدارد:
۱. محکومیت آشوب و اغتشاش در داخل:
هرگونه حرکت خارج از چارچوب قانون که به تخریب اموال عمومی، اخلال در نظم جامعه و ایجاد ناامنی بینجامد، بهطور قاطع محکوم است. جامعه مهندسین معتقد است مسیر صحیح احقاق حقوق، از مجرای قانون و نهادهای تعیینشده میگذرد.
۲. شنیدن صدای دغدغههای بهحق و مطالبه اصلاحات اقتصادی:
ما باور داریم که بسیاری از معترضین، مردم دلسوز و متدینی هستند که انگیزهای جز بیان مشکلات معیشتی و مطالبه بهبود شرایط اقتصادی و عدالت اجتماعی ندارند. این دغدغهها مشروع است و باید با جدیت و سرعت، از سوی مسئولین ذیربط شنیده شده و در مسیر اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد کشور گامهای عملی و مؤثر برداشته شود. تأخیر در این امر، آب به آسیاب دشمن میریزد.
۳. تأکید بر تفکیک میان «معترضین قانونی» و «اغتشاشگران هدایتشده»:
همانگونه که مقام معظم رهبری در سخنان مهم خود تصریح فرمودند، باید به دقت میان شهروند معترض و ناراضی که مطالبهای مشروع دارد، با عناصر اغتشاشگر و آشوبطلب که تحت هدایت و تأثیر شبکههای دشمن عمل میکنند، تفاوت قائل شد. این تفکیک، کلید حل صحیح معضل است. انتظار میرود نهادهای مسئول با هوشمندی این تمایز را رعایت کرده و ضمن برخورد قاطع با آشوبگران، حلقههای ارتباطی آنان با بیگانگان را شناسایی و قطع کنند و در عین حال، گوششنوایی برای دردهای واقعی مردم داشته باشند.
۴. نقش سو دشمن در تشدید مشکلات:
ما تأکید مقام عظمای ولایت را بر شناسایی نقش دشمن در تحریف اعتراضات مردمی و تبدیل آن به ناامنی، امری حیاتی و هشداردهنده میدانیم. دشمنان نظام اسلامی، بهویژه استکبار جهانی، از هر نارضایتی برای ضربه زدن به اقتدار و امنیت ملی ایران سوءاستفاده میکنند. هوشیاری جامعه در تشخیص این توطئهها ضروری است.
۵. محکومیت لفاظیهای مداخلهجویانه ترامپ:
اظهارات اخیر رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که تحت عنوان حمایت از معترضین، جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرده است، مصداق بارز مداخلهجویی خصمانه و نقض صریح اصول منشور ملل متحد است. جامعه اسلامی مهندسین این گونه موضعگیریهای تحریکآمیز و غیرمسئولانه را که تنها به تحریک آشوب و تضعیف ثبات منطقه میانجامد، به شدت محکوم مینماید و آن را نشانهای از عدم درک صحیح قدرت ملی و اراده راسخ ملت ایران میداند. قطعاً ملت بصیر ایران، دشمنیهای روزافزون ایالات متحده با اراده ملت ایران را در همه زمانها فراموش نخواهد کرد و با عزمی پولادین چشم طمع براندازان را کور خواهد ساخت.
۶. محکومیت شدید ربایش غیرقانونی رئیس جمهور ونزوئلا:
جامعه اسلامی مهندسین اقدام غیرقانونی و وحشیانه نیروهای آمریکایی در ربایش مادرو رئیسجمهور قانونی ونزوئلا را به شدت محکوم مینماید. این عمل جنایتکارانه که نقض آشکار حاکمیت ملی، قوانین بینالمللی و ابتداییترین اصول حقوق بشری است، نشاندهنده رویکرد مداخلهجویانه، زورگویانه و قانونستیزی است که صلح و امنیت جهانی را تهدید میکند. ما اعلام همبستگی خود را با ملت و دولت قانونی ونزوئلا اعلام کرده و خواهان اقدام فوری جامعه بینالملل برای محکومیت این عمل و احقاق حقوق این کشور هستیم.
سخن پایانی:
جامعه اسلامی مهندسین، با درک شرایط حساس کنونی، بر لزوم وحدت ملی، هوشیاری در برابر توطئههای دشمن، پیگیری جدی اصلاحات اقتصادی و مقاومت در برابر زورگوییهای بینالمللی تأکید میورزد. ما ایمان داریم که با اتکال به خدا، پیروی از رهنمودهای ولایت فقیه، کار جهادی و عزم ملی، میتوان بر چالشها غلبه کرده و آیندهای درخشان را برای میهن اسلامیمان رقم زد.
جامعه اسلامی مهندسین
دیماه ۱۴۰۴
