علیرضا خجسته پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به اهمیت «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» و توجه به آن گفت: ملت بزرگ ایران بارها هوشیاری و بصیرت خود را در صحنه‌های مختلف نشان داده است. یکی از روزهایی که به‌طور ویژه ماندگار شد، نهم دی‌ماه است؛ روزی که حضور پرشکوه مردم در مقابله با فتنه‌ها، عظمت و وفاداری ملت به نظام و امام امت را به رخ جهانیان کشید.

وی ادامه داد: در آن ایام، غرب و ایادی استکباری آن‌ها در اقصی نقاط کشور تلاش داشتند نظام را براندازند و نقشه‌های خود را به نتیجه برسانند، اما حضور مردم و باور قلبی آن‌ها این توطئه‌ها را نقش بر آب کرد.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: سال‌ها پس از آن روز، استکبار جهانی بارها به‌دنبال سنجش عیار ملت ایران و پیوند ناگسستنی آن با امام و رهبری بوده است. حتی در جنگ ۱۲ روزه و حملات دشمن به خاک کشور، دانشمندان هسته‌ای، سرداران نظامی و مردم عادی هدف قرار گرفتند تا انسجام داخلی خدشه‌دار شود و هدف دیرین آنان یعنی براندازی نظام محقق شود. اما ملت ایران در این دفاع جانانه ثابت کرد که هنوز پای عهد و پیمان خود با امام و رهبری ایستاده‌اند و نقشه دشمنان را خنثی کردند.

‌مسئولان در همه حوزه‌ها باید اتحاد مردم را تقویت کنند

خجسته‌پور در ادامه با یادآوری اینکه مسئولین در برابر بصیرت مردم وظایفی دارند، تصریح کرد: با این حال، وظیفه مسئولان تنها مشاهده این بصیرت و انسجام نیست. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز بر حفظ انسجام داخلی تأکید دارند، مسئولان در همه حوزه‌ها موظف‌اند این اتحاد را تقویت کنند؛ از پرهیز از تنش‌ها و اختلاف‌سلیقه‌های جناحی در تریبون‌های عمومی گرفته تا پرداختن به موضوعات فرهنگی که انسجام ملی را تقویت می‌کند، مانند گرامی‌داشت یوم‌الله نهم دی و یادآوری بصیرت ملت بزرگ ایران.

وی افزود: مسئولان متولی اجرا و قانون‌گذاری باید به معیشت و اقتصاد مردم توجه ویژه داشته باشند. نمی‌توان از ملت انتظار اتحاد و انسجام داشت، اما در زمینه رفاه و زندگی روزمره آن‌ها کوتاهی کرد.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تأکید کرد: جهان شاهد بصیرت و روشن‌بینی ملت ایران و پیوند آن‌ها با امام و رهبری در فتنه‌ها و جنگ‌ها بوده است. نهم دی‌ماه و روزهای مشابه باید در تاریخ انقلاب و تاریخ معاصر ایران گرامی داشته شوند و همواره یادآور رشادت و بصیرت ملت باشند.

وی خاطرنشان کرد: انسجام ملی باید حفظ و قدر دانسته شود؛ این امر مستلزم اتحاد و همدلی بین مسئولان و ملت، بین قوای سه‌گانه و دولت و ملت، و توجه به ارتقای وضعیت معیشتی مردم است.