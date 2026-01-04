به‌گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه شعبانی با اشاره به انتخاب یک اثر فاخر لاکتراشی سیدرضا موسوی، هنرمند رشته لاک‌تراشی ساکن روستای وارَمی از توابع شهرستان میاندرود استان مازندران به عنوان هنرمند برگزیده در یک رویداد معتبر بین‌المللی صنایع‌دستی گفت: این رویداد بین‌المللی هر ساله با هدف شناسایی و تقدیر از برترین هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی در سطح جهانی برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران این رویداد را از جمله برنامه‌های شاخص در معرفی آثار اصیل، خلاقانه مبتنی بر هویت فرهنگی ملت‌ها برشمرد و اظهار کرد: اثر ارائه شده توسط این هنرمند مازندرانی با بهره‌گیری از چوب بومی، استفاده از تکنیک‌های اصیل لاک‌تراشی و رویکردی نوآورانه در طراحی و کاربرد، توانست نظر هیأت داوران بین‌المللی را جلب کند و نمونه‌ای موفق از پیوند میراث هنری بومی با نیازها و سلیقه معاصر باشد.

وی افزود: کسب این افتخار جهانی نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی مازندران و جایگاه ارزشمند هنرهای سنتی این استان در عرصه‌های بین‌المللی است و می‌تواند نقش مهمی در معرفی بیشتر رشته لاک‌تراشی، توسعه بازارهای جهانی و تقویت اقتصاد هنر در مناطق روستایی ایفا کند.

شعبانی تصریح کرد: این رویداد با حضور هنرمندانی از کشورهای مختلف جهان و با داوری متخصصان برجسته حوزه صنایع‌دستی برگزار می‌شود و دریافت این جایزه، مهر تأییدی بر کیفیت، اصالت و خلاقیت آثار هنرمندان منتخب به شمار می‌آید.