خلفیان: کاهش بازماندگان تحصیل بدون اقدام میدانی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه هماندیشی دستگاههای اجرایی مرتبط با شناسایی، جذب، پشتیبانی کودکان بازمانده از تحصیل بیان کرد: آمارها نشان میدهد خوزستان همچنان با این معضل جدی مواجه است، رفع آن نیازمند عزم واقعی متولیان امر است.
وی افزود: عوامل بروز این معضل برای دستگاههای مسئول روشن است، اما آنچه کمتر مشاهده میشود اقدامات میدانی مؤثر است؛ اقداماتی که کاهش واقعی، پایدار، قابل سنجش رقم بزند.
دادستان مرکز استان خوزستان تصریح کرد: کاهشهایی که بعضاً در آمارها اعلام میشود، عمدتاً ناشی از عواملی مانند فوت، مهاجرت، ازدواج یا معلولیت است، ارتباطی با عملکرد دستگاههای متولی ندارد. انتظار میرود با برنامههای عملیاتی مشخص، بازگشت بخش قابلتوجهی از این کودکان به چرخه آموزش محقق شود.
خلفیان گفت: بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون حمایت از کودکان، نوجوانان، جلوگیری از تحصیل تا پایان دوره متوسطه جرمانگاری شده است. تحقق پوشش حداکثری تحصیل، تکلیف قانونی آموزش، پرورش محسوب میشود.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی در اهواز، برخی شهرستانها عنوان کرد: حضور پررنگ کودکان، نوجوانان بهویژه دختران نوجوان در چهارراهها، مشاغل خیابانی، زنگ خطری جدی برای آینده اجتماعی استان است. استمرار این وضعیت، زمینه بزهکاری، آسیبهای اجتماعی را فراهم میکند.
دادستان مرکز استان خوزستان تأکید کرد: بیتوجهی امروز به تحصیل کودکان، هزینههای سنگینی در آینده حوزه جرم، زندان، آسیب اجتماعی تحمیل خواهد کرد، از این رو همه دستگاهها باید با راهکارهای تخصصی، موانع بازگشت این دانشآموزان را برطرف کنند.
در ادامه جلسه، بابک عیوضی معاون دادستان مرکز استان خوزستان گفت: رهاشدگی کودکان بازمانده از تحصیل میتواند آنان را به چرخه جرم سوق دهد، این موضوع بهصراحت در قوانین، اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: خوزستان با بیش از یک میلیون، ۲۰۰ هزار دانشآموز، بزرگترین جامعه دانشآموزی کشور را دارد، با این حال تمرکز اصلی باید بر کودکانی باشد که سابقه تحصیل داشتهاند، سپس از چرخه آموزش خارج شدهاند.
معاون دادستان مرکز استان خوزستان اظهار کرد: مقابله مؤثر با بازماندگی از تحصیل نیازمند همافزایی واقعی دستگاهها، اصلاح پایگاههای آماری، اجرای اقدامات هدفمند، میدانی است.
عیوضی خاطرنشان کرد: راهاندازی مدرسه در کانون اصلاح، تربیت اهواز برای نوجوانان بازمانده از تحصیلِ مستقر در این مرکز، از اقدامات عملی دادستانی مرکز استان محسوب میشود.
