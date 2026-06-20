به گزارش خبرنگار مهر، بابک عیوضی شامگاه شنبه با حضور در شیرخوارگاه حضرت علیاصغر (ع) اهواز اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر قضایی و همکاری دستگاههای ذیربط، فرآیند قانونی واگذاری ۱۵ نوزاد تحت سرپرستی این مرکز به خانوادههای متقاضی و واجد شرایط به پایان رسید و این کودکان به کانون گرم خانوادههای جدید خود پیوستند.
وی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست با در نظر گرفتن تأمین منافع عالیه کودکان و پس از احراز کامل صلاحیت اخلاقی، معیشتی و روانی متقاضیان، تلاش میکند روند واگذاری و انتقال نوزادان به خانوادههای دائمی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
معاون دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: تسهیل و سرعتبخشی به فرآیند فرزندخواندگی از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی با جدیت آن را دنبال میکند تا زمینه رشد و تربیت کودکان در محیطی امن و خانوادگی فراهم شود.
عیوضی بیان کرد: فراهم کردن بستر امن، عاطفی و تربیتی برای این نوزادان نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه رسالتی انسانی و اخلاقی است که دادسرای مرکز استان خوزستان آن را با جدیت دنبال میکند.
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