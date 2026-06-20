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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

۱۵ نوزاد شیرخوارگاه اهواز به خانواده‌های واجد شرایط سپرده شدند

۱۵ نوزاد شیرخوارگاه اهواز به خانواده‌های واجد شرایط سپرده شدند

اهواز - معاون دادستان مرکز استان خوزستان گفت: با پیگیری‌های قضایی و همکاری دستگاه‌های مسئول، ۱۵ نوزاد شیرخوارگاه حضرت علی‌اصغر (ع) اهواز به سرپرستی خانواده‌های دارای صلاحیت واگذار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک عیوضی شامگاه شنبه با حضور در شیرخوارگاه حضرت علی‌اصغر (ع) اهواز اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر قضایی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیند قانونی واگذاری ۱۵ نوزاد تحت سرپرستی این مرکز به خانواده‌های متقاضی و واجد شرایط به پایان رسید و این کودکان به کانون گرم خانواده‌های جدید خود پیوستند.

وی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با در نظر گرفتن تأمین منافع عالیه کودکان و پس از احراز کامل صلاحیت اخلاقی، معیشتی و روانی متقاضیان، تلاش می‌کند روند واگذاری و انتقال نوزادان به خانواده‌های دائمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: تسهیل و سرعت‌بخشی به فرآیند فرزندخواندگی از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی با جدیت آن را دنبال می‌کند تا زمینه رشد و تربیت کودکان در محیطی امن و خانوادگی فراهم شود.

عیوضی بیان کرد: فراهم کردن بستر امن، عاطفی و تربیتی برای این نوزادان نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه رسالتی انسانی و اخلاقی است که دادسرای مرکز استان خوزستان آن را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6866237

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