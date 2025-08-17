  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

پایان ۳۶ سال انتظار محکوم به قصاص برای رهایی

اهواز - دادستان مرکز خوزستان در دیدار با مددجویان زندان سپیدار اهواز، زمینه آزادی زندانی‌ که از سال ۱۳۶۸در انتظار اجرای قصاص بود را فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری و پایش هدفمند زندانیان دادستان خوزستان و در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه به منظور بررسی وضعیت مددجویان، امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان، به همراه پورسلیمی معاون قضائی رئیس کل دادگستری خوزستان، نوروزی و عیوضی معاونان دادستان مرکز استان و هاشم‌نیا مدیرکل زندان‌های خوزستان با حضور در زندان سپیدار اهواز، به پایش وضعیت زندانیان و بررسی مشکلات آنان پرداختند.

این دیدار که با محوریت کاهش جمعیت کیفری و استماع مستقیم مشکلات مددجویان زندان سپیدار برگزار شد، شامل گفتگو با ۱۶ مددجو محکومان زیر ۶ ماه حبس بود که در جریان آن، دغدغه‌ها و مسائل مطرح شده از سوی زندانیان مستقیماً شنیده شد.

دادستان مرکز استان و هیئت همراه پس از شنیدن درخواست‌ها، دستورات لازم برای رسیدگی سریع‌تر به مسائل حقوقی و قضائی این گروه از زندانیان را صادر کرده و زمینه پایان حبس یک نفر و ۱۵ نفر دیگر از مددجویان واجد شرایط رأی باز فراهم شد.

یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های بررسی شده در این بازدید، مربوط به زندانی بود که از سال ۱۳۶۸ به اتهام قتل و صدور حکم قصاص بود. این فرد که بیش از ۳۶ سال را در زندان گذرانده، بالاخره با پیگیری مستقیم دادستان مرکز خوزستان و تلاش برای جلب رضایت اولیای دم، از قصاص رهایی یافت و مقدمات آزادی او فراهم شد.

امیر خلفیان در حاشیه این دیدار با اشاره به اهمیت اقدامات پایشی و دیدار مستقیم با زندانیان، اظهار داشت: روند کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از اولویت‌های مهم قوه قضائیه است. این برنامه علاوه بر کاهش تراکم زندانیان، به تحقق عدالت و بازگشت سالم افرادی که واجد شرایط قانونی هستند، به آغوش جامعه کمک خواهد کرد.

وی افزود: دیدار امروز با مددجویان، نشان‌دهنده تلاش گسترده دستگاه قضائی برای شنیدن صدای زندانیان و حل مشکلات آن‌هاست. در این مسیر، همه ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح وضعیت حقوقی زندانیان و فراهم‌سازی زمینه زندگی دوباره برای آنان به کار گرفته شده است.

