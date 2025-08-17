پایان ۳۶ سال انتظار محکوم به قصاص برای رهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری و پایش هدفمند زندانیان دادستان خوزستان و در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه به منظور بررسی وضعیت مددجویان، امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان، به همراه پورسلیمی معاون قضائی رئیس کل دادگستری خوزستان، نوروزی و عیوضی معاونان دادستان مرکز استان و هاشم‌نیا مدیرکل زندان‌های خوزستان با حضور در زندان سپیدار اهواز، به پایش وضعیت زندانیان و بررسی مشکلات آنان پرداختند.

این دیدار که با محوریت کاهش جمعیت کیفری و استماع مستقیم مشکلات مددجویان زندان سپیدار برگزار شد، شامل گفتگو با ۱۶ مددجو محکومان زیر ۶ ماه حبس بود که در جریان آن، دغدغه‌ها و مسائل مطرح شده از سوی زندانیان مستقیماً شنیده شد.

دادستان مرکز استان و هیئت همراه پس از شنیدن درخواست‌ها، دستورات لازم برای رسیدگی سریع‌تر به مسائل حقوقی و قضائی این گروه از زندانیان را صادر کرده و زمینه پایان حبس یک نفر و ۱۵ نفر دیگر از مددجویان واجد شرایط رأی باز فراهم شد.

یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های بررسی شده در این بازدید، مربوط به زندانی بود که از سال ۱۳۶۸ به اتهام قتل و صدور حکم قصاص بود. این فرد که بیش از ۳۶ سال را در زندان گذرانده، بالاخره با پیگیری مستقیم دادستان مرکز خوزستان و تلاش برای جلب رضایت اولیای دم، از قصاص رهایی یافت و مقدمات آزادی او فراهم شد.

امیر خلفیان در حاشیه این دیدار با اشاره به اهمیت اقدامات پایشی و دیدار مستقیم با زندانیان، اظهار داشت: روند کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از اولویت‌های مهم قوه قضائیه است. این برنامه علاوه بر کاهش تراکم زندانیان، به تحقق عدالت و بازگشت سالم افرادی که واجد شرایط قانونی هستند، به آغوش جامعه کمک خواهد کرد.

وی افزود: دیدار امروز با مددجویان، نشان‌دهنده تلاش گسترده دستگاه قضائی برای شنیدن صدای زندانیان و حل مشکلات آن‌هاست. در این مسیر، همه ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح وضعیت حقوقی زندانیان و فراهم‌سازی زمینه زندگی دوباره برای آنان به کار گرفته شده است.