منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آذرماه سال جاری ۱۹ نفر به‌دلیل مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان باختند که این رقم نشان‌دهنده رشد قابل توجه موارد فوتی در این بازه زمانی است.

وی افزود: متوفیان ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن در ۹ ماهه سال جاری در مجموع ۴۰ نفر بوده‌اند که از این تعداد ۳۰ نفر مرد و ۱۰ نفر زن هستند و این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با تأکید بر پیشگیری از حوادث مشابه، رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی را ضروری دانست و گفت: بخش قابل توجهی از این حوادث با رعایت اصول ایمنی قابل پیشگیری است.

توصیه‌های پیشگیرانه

- نصب دستگاه هشداردهنده منوکسید کربن در منازل و محل‌های کار

- اطمینان از وجود تهویه مناسب هنگام استفاده از وسایل گرمایشی و پخت‌وپز

- سرویس و بازبینی دوره‌ای وسایل گازسوز توسط افراد متخصص

- خودداری از استفاده از وسایل گرمایشی بدون دودکش در فضاهای بسته

- توجه جدی به علائم اولیه مسمومیت نظیر سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف عمومی و ترک فوری محل در صورت مشاهده این نشانه‌ها

فیروزبخت در پایان از شهروندان خواست با رعایت این توصیه‌ها، از وقوع حوادث تلخ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن در فصل سرد سال پیشگیری کنند.