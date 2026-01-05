  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

۲۵ کشته و ۱۴ مفقود در پی واژگونی قایق در شمال نیجریه

پس از واژگونی قایقی که عمدتاً ماهیگیران و کشاورزان محلی را حمل می‌کرد، در امتداد رودخانه یوبه در منطقه شمالی نیجریه، حداقل ۲۵ نفر جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، محمد گوج، رئیس آژانس مدیریت اضطراری ایالت یوبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۳ مسافر دیگر پس از واژگونی قایق در شهر گاربی در منطقه دولت محلی نگورو نجات یافتند و ۱۴ نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

گوج گفت: این قایق چوبی در اواسط سفر به ایالت شمالی یوبه از آدیانی، شهری همسایه در ایالت شمال غربی جیگاوا، واژگون شد و تأیید کرد که امدادگران و داوطلبان محلی برای نجات قربانیان وارد عمل شده‌اند.

لاوان شیسو، سخنگوی پلیس جیگاوا، گفت که حداقل ۵۲ نفر در این قایق پر از مسافر هنگام حرکت از روستای آدیانی حضور داشتند.

شیسو گفت که آمار اولیه تلفات ۱۴ نفر بوده است، اما آمار تلفات در طول عملیات نجات افزایش یافته است. وی افزود که پلیس تحقیقات در مورد علت این حادثه را آغاز کرده است.

تصادفات قایق، که اغلب به دلیل اضافه بار، آب و هوای نامساعد و خطاهای عملیاتی رخ می‌دهد، در نیجریه رایج است.

