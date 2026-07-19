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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر: خون شهدا وحدت ملی را مستحکم‌تر کرد

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر: خون شهدا وحدت ملی را مستحکم‌تر کرد

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ضمن تبیین پیام رهبر معظم انقلاب و تحلیل حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران حضور مردم در استان‌های جنوبی، را تجلی غیرت دینی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح یکشنبه در اجتماع مردم بوشهر، پایتخت مقاومت، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، از عموم مردم فهیم و انقلابی بوشهر خواست تا با استمرار بر این وحدت و انسجام، پشتیبانی از مسئولان دلسوز و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، برای تحقق آرمان‌های عالیه انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج) بیش از پیش مد نظر قرار دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به لطف بی‌نظیر خداوند متعال و عنایت خاص حضرت ولی‌عصر (عج) به ملت ایران، ضمن تشکر از حضور حماسی و صمیمی مردم در این اجتماع، از تماس‌های مکرر و پیگیری‌های مردمی و فعالان فرهنگی جهت حضور در استان‌های جنوبی کشور قدردانی کرد و این حرکت را نشانه‌ای از غیرت دینی، بصیرت انقلابی و روحیه جهادی مردم ایران اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام قادری با تأکید بر تحکیم خط مقدم رویارویی با استکبار جهانی، خاطرنشان کرد: مردم غیور ایران با حضور در صحنه‌های مختلف، بار دیگر ثابت کردند که پشتیبان واقعی انقلاب و آرمان‌های شهدا هستند و در هر شرایطی برای دفاع از کیان اسلامی آماده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، اظهار داشت: این پیام، یک سند راهبردی و چراغ راهی روشن برای همه ماست که در آن، رهبر فرزانه‌مان ضمن قدردانی از حماسه‌ی بی‌نظیر و تاریخی ملت ایران، به افشای ماهیت پلید و غیرقابل اعتماد آمریکا پرداخته و بر ضرورت وحدت کلمه و انسجام ملی در این برهه حساس تأکید فراوان فرموده‌اند.

محوریت وحدت کلمه و اتحاد مقدس در کلام رهبری

حجت‌الاسلام قادری با اشاره به بیانات رهبری که فرمودند: «ملّت عزیز ایران با حماسه‌ بی‌نظیر خود، نصاب تازه‌ای از جلوه‌ی بعثت و اراده‌ مستحکم هویت اسلامی-ایرانی را به نمایش گذاشتند»، تصریح کرد: آن حضور ده‌ها میلیونی در تشییع پیکر رهبر شهید، یک رستاخیز بی‌سابقه بود که دشمنان مستکبر را به حیرت، سرگردانی و وحشت انداخت و حماسه‌ای بود که نشان داد ملت ایران، هرگز از آرمان‌های خود دست برنمی‌دارد و با بصیرت و وفاداری مثال‌زدنی، در مسیر انقلاب گام برمی‌دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر به تحلیل بخش دیگری از پیام رهبری پرداخت و با اشاره به نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ و افشای چهره واقعی آمریکا، گفت: رهبر معظم انقلاب با صراحت کامل تأکید فرمودند که «زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری، اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی است» و این تجربه‌ تلخ نقض تفاهم‌نامه، باید برای همه عبرتی بزرگ باشد تا بدانیم که اعتماد به آمریکا، خطایی بزرگ و جبران‌ناپذیر است.

وی در ادامه با تأکید بر محوریت وحدت کلمه و اتحاد مقدس در کلام رهبری، اظهار کرد: معظم‌له، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع را وظیفه‌ای همگانی دانسته و بر نقش حساس مسئولان و عناصر دلسوز در این انسجام تأکید فرمودند. همچنین ایشان با هوشمندی تمام، ضمن مشروع دانستن نقدهای منصفانه و دلسوزانه، هشدار دادند که نباید دشمن کوچکترین علامت ضعفی از ما دریافت کند و هرگونه تفرقه، حتی اگر به نیت خیر باشد، دشمن را جسور و زمینه‌ساز شکست خواهد شد.

کد مطلب 6892391

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