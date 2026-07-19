به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح یکشنبه در اجتماع مردم بوشهر، پایتخت مقاومت، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، از عموم مردم فهیم و انقلابی بوشهر خواست تا با استمرار بر این وحدت و انسجام، پشتیبانی از مسئولان دلسوز و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، برای تحقق آرمان‌های عالیه انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج) بیش از پیش مد نظر قرار دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به لطف بی‌نظیر خداوند متعال و عنایت خاص حضرت ولی‌عصر (عج) به ملت ایران، ضمن تشکر از حضور حماسی و صمیمی مردم در این اجتماع، از تماس‌های مکرر و پیگیری‌های مردمی و فعالان فرهنگی جهت حضور در استان‌های جنوبی کشور قدردانی کرد و این حرکت را نشانه‌ای از غیرت دینی، بصیرت انقلابی و روحیه جهادی مردم ایران اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام قادری با تأکید بر تحکیم خط مقدم رویارویی با استکبار جهانی، خاطرنشان کرد: مردم غیور ایران با حضور در صحنه‌های مختلف، بار دیگر ثابت کردند که پشتیبان واقعی انقلاب و آرمان‌های شهدا هستند و در هر شرایطی برای دفاع از کیان اسلامی آماده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، اظهار داشت: این پیام، یک سند راهبردی و چراغ راهی روشن برای همه ماست که در آن، رهبر فرزانه‌مان ضمن قدردانی از حماسه‌ی بی‌نظیر و تاریخی ملت ایران، به افشای ماهیت پلید و غیرقابل اعتماد آمریکا پرداخته و بر ضرورت وحدت کلمه و انسجام ملی در این برهه حساس تأکید فراوان فرموده‌اند.

محوریت وحدت کلمه و اتحاد مقدس در کلام رهبری

حجت‌الاسلام قادری با اشاره به بیانات رهبری که فرمودند: «ملّت عزیز ایران با حماسه‌ بی‌نظیر خود، نصاب تازه‌ای از جلوه‌ی بعثت و اراده‌ مستحکم هویت اسلامی-ایرانی را به نمایش گذاشتند»، تصریح کرد: آن حضور ده‌ها میلیونی در تشییع پیکر رهبر شهید، یک رستاخیز بی‌سابقه بود که دشمنان مستکبر را به حیرت، سرگردانی و وحشت انداخت و حماسه‌ای بود که نشان داد ملت ایران، هرگز از آرمان‌های خود دست برنمی‌دارد و با بصیرت و وفاداری مثال‌زدنی، در مسیر انقلاب گام برمی‌دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر به تحلیل بخش دیگری از پیام رهبری پرداخت و با اشاره به نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ و افشای چهره واقعی آمریکا، گفت: رهبر معظم انقلاب با صراحت کامل تأکید فرمودند که «زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشی‌گری، اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی است» و این تجربه‌ تلخ نقض تفاهم‌نامه، باید برای همه عبرتی بزرگ باشد تا بدانیم که اعتماد به آمریکا، خطایی بزرگ و جبران‌ناپذیر است.

وی در ادامه با تأکید بر محوریت وحدت کلمه و اتحاد مقدس در کلام رهبری، اظهار کرد: معظم‌له، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع را وظیفه‌ای همگانی دانسته و بر نقش حساس مسئولان و عناصر دلسوز در این انسجام تأکید فرمودند. همچنین ایشان با هوشمندی تمام، ضمن مشروع دانستن نقدهای منصفانه و دلسوزانه، هشدار دادند که نباید دشمن کوچکترین علامت ضعفی از ما دریافت کند و هرگونه تفرقه، حتی اگر به نیت خیر باشد، دشمن را جسور و زمینه‌ساز شکست خواهد شد.