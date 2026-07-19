برپایی ۷۵ موکب برای خدمات رسانی زائران اربعین حسینی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر کریم نژاد صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت بالای مردم استان در کمک به مراسم اربعین حسینی خاطرنشان کرد: مردم آذربایجان غربی اعم از شیعه و اهل‌ سنت، ارادت ویژه‌ای به سیدالشهدا(ع) دارند و سال گذشته ۶۵ موکب و امسال نیز ۷۵ موکب فعال استان در ایام اربعین به زائران خدمات رسانی می کنند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی ‌های انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی افزود: ستاد اربعین استان به ریاست استاندار آذربایجان غربی، جانشینی معاون سیاسی و دبیری دبیر ستاد فعالیت می‌کند و دارای ۱۶ کمیته تخصصی است که یکی از مهم‌ترین آنها کمیته اسکان و تغذیه است.

وی افزود: مسئولیت کمیته اسکان و تغذیه بر عهده ستاد توسعه و بازسازی عتبات‌عالیات استان است و برنامه‌ریزی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در حال انجام است موکب ها تا ۳۱ تیرماه سال جاری مستقر و از یک مردادماه فعالیت مواکب آغاز می شود.

رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین آذربایجان غربی با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: در اربعین سال گذشته ۶۵ موکب استان در محورهای مختلف فعال بودند که توانستند حدود ۷۵ هزار نفر را اسکان داده و به دو میلیون نفر خدمات تغذیه‌ای شامل وعده‌های غذایی، صبحانه و شام ارائه کنند.

مشارکت ۷میلیاردی آذربایجان‌غربی در بازسازی عتبات از ابتدای سال

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات‌عالیات آذربایجان غربی گفت: چهار ماه نخست سال جاری نیز حدود ۷ میلیارد تومان در قالب نذورات برای توسعه و بازسازی عتبات مشارکت کرده‌اند این در حالی است که تعهد ما ۶۱ میلیارد تومان است.

کریم‌نژاد افزود: این ستاد تاکنون بیش از ۲۰۰ پروژه بزرگ را در عتبات‌عالیات اجرا کرده و تمامی این طرح‌ها با استفاده از نذورات و کمک‌های مردمی مردم ایران اسلامی به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه تکمیل این پروژه‌ها نیازمند مشارکت بیشتر مردم است، گفت: به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش میزان نذورات، بخشی از تعهدات این ستاد در اجرای پروژه‌ها با تاخیر مواجه شده و امیدواریم با افزایش مشارکت مردم، این طرح‌ها در زمان مناسب به بهره‌برداری برسند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات‌ عالیات آذربایجان غربی با اشاره به نقش مردم استان در این عرصه خاطرنشان کرد: مردم ولایت‌مدار آذربایجان غربی در سال‌های گذشته همواره در این مسیر مشارکت داشته‌اند و طی چند سال اخیر نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی استان برای توسعه و بازسازی عتبات‌عالیات اختصاص‌یافته است.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مشارکت مردم در بازسازی عتبات‌عالیات اظهار کرد: این سفره معنوی متعلق به همه مردم است و هرکس به‌اندازه توان خود می‌تواند در توسعه حرم‌های مطهر اهل‌بیت(ع) سهیم باشد.

اجرای پویش «کاشی هدیه ای به رهبر شهیدم»

وی افزود: پویش «سهم کاشی» نیز از دیگر طرح‌های مشارکتی است که مردم می‌توانند با پرداخت حداقل ۳۰۰ هزار تومان، یک سهم کاشی را به نام خود، والدین یا هر فردی که علاقه دارند، ثبت کنند.

کریم‌نژاد با اشاره به راه‌اندازی پویش «کاشی هدیه‌ای به رهبر شهیدم» گفت: این پویش پس از شهادت رهبر شهید آغاز شده و مردم می‌توانند با مشارکت در آن، یاد و نام شهدا را در صحن حضرت زینب(س) در کربلای معلی ماندگار کنند.

وی ادامه داد: طرح‌های دیگری مانند فرش‌بافی، سهم متری در ساخت‌وساز حرم‌ها و مشارکت در پروژه‌های عمرانی نیز برای حضور مردم در این مسیر معنوی اجرا می‌شود.