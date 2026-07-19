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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

ترکیب جدید تیم ملی شطرنج مردان مشخص شد

ترکیب جدید تیم ملی شطرنج مردان مشخص شد

با برگزاری رقابت‌های شطرنج قهرمانی کشور و تعیین برترین‌های این مسابقات، ترکیب جدید تیم ملی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و نهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان کشور با حضور ۱۱۴ بازیکن از ۲۵ استان، به میزبانی شهر لنگرود و در ۱۱ دور به روش سوئیسی برگزار شد. در این دوره از رقابت‌ها، یک استاد بزرگ، ۴ استاد بین المللی، ۵ استاد فیده حضور داشتند.

در پایان این مسابقات، استاد بین‌المللی آرش داغلی با کسب ۱۰ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. استاد بزرگ مسعود مصدق پور با ۹ امتیاز دوم و استاد فیده حمیدرضا طهماسبی با ۸.۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین استاد فیده محمد میران خادمی با ۸.۵ امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفت و مهدی پیر با کسب ۸.۵ امتیاز، عنوان پنجم مسابقات را به دست آورد.

نفرات اول تا پنجم این رقابت‌ها به عنوان اعضای تیم ملی شطرنج آقایان ایران در سال ۱۴۰۵ انتخاب شدند.

کد مطلب 6892393

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