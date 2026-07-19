درخشش دانشجویان دختر دانشگاه لرستان در مسابقات ورزشی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه پنج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، باهدف کسب سهمیه المپیاد دانشجویان ایران، به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.
در رقابتهای دوومیدانی این دوره، ساغر قبادی، دانشجوی دانشگاه لرستان، با عملکردی درخشان در مواد دوی ۱۰۰ متر و ۴۰۰ متر، دو مدال طلا به دست آورد و دو سهمیه حضور در المپیاد دانشجویان ایران را کسب کرد.
همچنین، فاطمه شعبان، دیگر نماینده شایسته دانشگاه لرستان، در مواد پرش طول و پرش سهگام، بر سکوی نخست ایستاد و با کسب دو مدال طلا، دو سهمیه دیگر المپیاد دانشجویان ایران را به نام دانشگاه لرستان، ثبت کرد.
بهاینترتیب، تیم دوومیدانی دانشجویان دختر دانشگاه لرستان با کسب چهار مدال طلا و چهار سهمیه المپیاد دانشجویان ایران، حضوری موفق و افتخارآفرین در این رقابتها داشت.
هدایت تیم دوومیدانی دانشجویان دختر دانشگاه لرستان را مریم بازگیر بهعنوان مربی برعهده داشت و دکتر آذر تیموری طولابی نیز سرپرستی تیم را عهدهدار بود.
در ادامه موفقیتهای دانشجویان دختر دانشگاه لرستان، در رقابتهای تکواندو نیز فاطمه اسماعیلی با ارائه نمایشی مقتدرانه، موفق به کسب مدال طلا و سهمیه حضور در المپیاد دانشجویان ایران شد.
زینب رحمتی بهعنوان مربی و پروانه تاری بهعنوان سرپرست، تیم تکواندوی دانشجویان دختر دانشگاه لرستان را در این رقابتها همراهی کردند.
در مجموع، دانشجویان دختر دانشگاه لرستان در رقابتهای منطقه پنج دانشگاههای وزارت علوم، با کسب پنج مدال طلا و پنج سهمیه المپیاد دانشجویان ایران، کارنامهای درخشان از خود برجای گذاشتند.
گفتنی است قبلاً تیم والیبال دانشجویان دختر دانشگاه لرستان نیز سهمیه حضور در المپیاد دانشجویان ایران را کسب کرد.
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