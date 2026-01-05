برگزیدگان رویداد فرهنگی و هنری «ایرانمرد» در لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و رویداد فرهنگی و هنری «ایرانمرد» و دومین جشنواره فرهنگی هنری نسل سلیمانی امروز دوشنبه در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شد.

ستاد بزرگداشت روز جهانی مقاومت در لرستان با بررسی آثار هنری و رسانه‌ای تولید شده در این زمینه، آثار شاخص در رشته‌های مختلف فرهنگی، هنری چند سال اخیر را بررسی و از برگزیدگان بخش‌های مختلف تجلیل کرد که در این زمینه ۲۵۰ اثر در ۱۳ بخش به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که براین‌اساس برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی و تجلیل شدند.

ستار ولی‌نژاد در بخش خوشنویسی

حسام شریعتمداری در بخش هنرهای نمایشی

محسن مرادی در بخش مستند

فرهاد پاک‌نیا در بخش فیلم‌نامه

پویا بارانی در بخش فیلم کوتاه

امیرمحمد حسنوند در بخش نمایشنامه

سهیمه اسدزاده در بخش عکس

اشکان الماسی در بخش سرود

علیرضا داودی در بخش موسیقی

حمید صوفی در بخش پوستر

ریحانه قاسمی در بخش موشن‌گرافی

در این مراسم همچنین از ۲۳ برگزیده دومین رویداد نسل سلیمانی که از سوی سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان برگزار شد نیز تقدیر شد.

فرمانده سپاه استان، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در این مراسم حضور داشتند.