عسگری: بازار باید در اختیار بازاریان باشد؛دولت دخالت نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست با رؤسای اتحادیه‌ها، اعضای هیئت‌رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف، با تشریح ابعاد طرح جدید اقتصادی دولت اظهار داشت: معتقدیم بازار باید دست بازاری باشد و در همین راستا، دولت تصمیم گرفت به جای پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، آن را به انتهای زنجیره و به خود مردم منتقل کند.

وی با بیان اینکه یارانه‌ای که امروز به حساب مردم واریز می‌شود پیش از این نیز وجود داشت، افزود: این منابع در گذشته عملاً به جیب مردم نمی‌رفت و در مسیرهای دیگری هزینه می‌شد، اما اکنون مدیریت آن مستقیماً به مردم سپرده شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به عزم جدی دولت در اجرای این سیاست تصریح کرد: دولت با آگاهی از هزینه‌ها و پیامدهای این طرح و با شجاعت، این تصمیم را به نفع مردم اتخاذ کرده و در شرایط سخت اقتصادی پای آن ایستاده است.

عسگری با مقایسه این طرح با تجربه‌های گذشته گفت: برخلاف طرح‌های پیشین، دولت این بار مصمم است به همان میزان که قیمت‌ها تغییر می‌کند، یارانه نیز متناسب با آن اصلاح شود. در این طرح، مردم به‌عنوان بازیگران اصلی دیده شده‌اند و امکان خرید از حدود ۳۰۰ هزار واحد فروشگاهی در سراسر کشور برای آنان فراهم شده است.

وی رونق تولید و صادرات را از آثار مثبت این سیاست دانست و خاطرنشان کرد: با حذف رانت‌های ارزی و یارانه‌ای، مسیر شفافیت اقتصادی هموار شده و دوره رانت و سودجویی از ارز و یارانه به پایان رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با قدردانی از همراهی اصناف و بازاریان افزود: در تهران، اصناف و بازاریان در صحنه‌های مختلف پای کار هستند و این همراهی سرمایه بزرگی برای عبور از شرایط فعلی محسوب می‌شود. تصمیم‌های اخیر دولت نیز در راستای حمایت از بازاریان بوده و هر جا نیاز به حمایت باشد، دولت ورود خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای بهره‌مندی همه آحاد مردم از این طرح گفت: موضع‌گیری شجاعانه و عالمانه فعالان بازار می‌تواند نقش مهمی در ایجاد آرامش و اعتماد در جامعه داشته باشد و موفقیت این طرح، زمینه‌ساز تصمیمات مهم‌تر در آینده خواهد بود.