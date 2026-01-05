تربیت نسل نوجوان موضوعی بنیادین و فراتر از یک نگاه صرفاً اداری است

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله تاراسی ظهر دوشنبه در جلسه کمیته همکاریهای حوزه و آموزشوپرورش استان زنجان با بیان اینکه دانشآموز امروز پرسشگر، هوشمند و کنشگر است، اظهار کرد: تربیت نسل کودک و نوجوان موضوعی بنیادین و فراتر از یک نگاه صرفاً اداری است و باید با رویکردی کلان و آیندهنگر به آن پرداخته شود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان گفت: تربیت دینی زمانی ماندگار و اثربخش خواهد بود که با تربیت عقلانی همراه شود و در این مسیر، مربیان و طلاب باید بهعنوان الگوهای رفتاری و اخلاقی نقشآفرینی کنند.
تاراسی با تأکید بر ضرورت پیوند مدرسه با خانواده، مسجد و محیط اجتماعی افزود: مدرسهای موفق است که برنامههای تربیتی خود را محدود به کلاس درس نکند و از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی پیرامون خود بهره ببرد. در این میان، نقش ائمه جمعه و روحانیون بهعنوان راهبران فرهنگی مناطق، نقشی کلیدی و اثرگذار است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان با اشاره به اجرای طرح «نقشینه» تصریح کرد: این طرح با هدف تقویت مسئولیتپذیری و مهارتهای فردی و اجتماعی دانشآموزان اجرا میشود و میتواند زمینهساز تربیت نسلی فعال و مسئولیتپذیر باشد.
تاراسی همچنین بر اهمیت برگزاری اعتکاف دانشآموزی تأکید کرد و گفت: این برنامه بستری مناسب برای تعمیق باورهای دینی، انس با آموزههای اخلاقی و افزایش مشارکت اجتماعی دانشآموزان فراهم میکند.
وی با اشاره به ظرفیت ارزشمند طلاب و روحانیون خاطرنشان کرد: حضور هدفمند طلاب در قالب طرح «امین» و همراهی مربیان توانمند، اثربخشی فعالیتهای پرورشی را افزایش داده و دانشآموزان را برای زیست اجتماعی مسئولانه آماده میکند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان در پایان تأکید کرد: با همدلی و همافزایی حوزه و آموزشوپرورش و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت طلاب و مربیان، میتوان الگویی موفق در عرصه تربیت برای استان و کشور ارائه داد.
