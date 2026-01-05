  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

برگزاری اعتکاف مادر و کودک برای اولین بار در کاشان

کاشان - اعتکاف مادر و کودک برای اولین بار در شهرستان کاشان با حضور پرشور خانواده های کاشانی برگزار شد.

