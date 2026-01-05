https://mehrnews.com/x3b5yb ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲ کد خبر 6714478 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲ برگزاری اعتکاف مادر و کودک برای اولین بار در کاشان کاشان - اعتکاف مادر و کودک برای اولین بار در شهرستان کاشان با حضور پرشور خانواده های کاشانی برگزار شد. دریافت 76 MB کد خبر 6714478 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه گناوه: اعتکاف فرصت خودسازی برای نوجوانان است اعتکاف دانش آموزان شهر شوقان تربیت نسل نوجوان موضوعی بنیادین و فراتر از یک نگاه صرفاً اداری است ۳ روز خلوت در شلوغی نوجوانی؛ روایت اعتکاف دختران دانشآموز در قوچان «اعتکاف استان سمنان» میعادگاه نسل جوان با معنویت حسینی: سرمایهگذاری در آموزشوپرورش تضمینکننده آینده مقتدر ایران است برچسبها آیین اعتکاف اعتکاف 1404 کاشان
