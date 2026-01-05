  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

اجرای نهضت ملی مسکن در هرمزگان باید با سرعت بیشتری دنبال شود

بندرعباس- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان بر تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن، تقویت مسکن خودمالک و نوسازی بافت‌های فرسوده با همراهی شبکه بانکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به اهمیت راهبردی طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: اجرای این طرح یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و باید با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی و همراهی مؤثر بانک‌ها با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه‌ها افزود: حوزه‌های شهری و روستایی نهضت ملی مسکن باید به‌صورت همزمان و متوازن پیش برود و هیچ‌گونه تأخیری در انجام تعهدات قابل قبول نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به مسکن خودمالک و نوسازی بافت‌های فرسوده تصریح کرد: تمرکز بر این بخش‌ها نقش مهمی در افزایش عرضه مسکن، ارتقای ایمنی واحدهای مسکونی و بهبود کیفیت سکونت دارد و باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

صادقی‌پور با اشاره به عملکرد تسهیلات بانکی در حوزه بافت‌های فرسوده گفت: تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات و کاهش بروکراسی اداری از سوی بانک‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت طرح‌های مسکن دارد و این موضوع به‌طور جدی در شورای مسکن استان پیگیری می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روند اجرای نهضت ملی مسکن به‌صورت مستمر رصد خواهد شد و دستگاه‌های مسئول موظف هستند گزارش پیشرفت اقدامات خود را در جلسات شورای مسکن استان ارائه کنند.

    • مجید IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ما برج ۳تکمیل وجه کردیم میگن یکسال دیگه این چه مسخره بازیه دیگه فقط پول بلدین بگیرین از مردم

