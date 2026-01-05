  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

کشف سلاح و ملزومات بمب‌سازی از مخفیگاه اغتشاشگران در تهران+ فیلم

کشف سلاح و ملزومات بمب‌سازی از مخفیگاه اغتشاشگران در تهران+ فیلم

پلیس پایتخت با اقدام پیش‌دستانه و اطلاعاتی، مخفیگاه تعدادی از متهمان و اغتشاشات اخیر تهران را شناسایی و مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و ملزومات ساخت بمب دست‌ساز کشف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پی اقدامات ویژه اطلاعاتی و اشراف کامل عملیاتی، مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت موفق شدند مخفیگاه تعدادی از متهمان دستگیرشده در اغتشاشات چند روز اخیر تهران را شناسایی کنند.

در بازرسی از مخفیگاه این متهمین، مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و ملزومات ساخت بمب‌های دست‌ساز کشف و ضبط شد که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی عناصر دستگیرشده برای ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بود.

این اقدام قاطع و پیش‌دستانه پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار شهروندان و برخورد بدون اغماض با عوامل ناامن‌کننده، بار دیگر اقتدار، هوشمندی و آمادگی کامل پلیس پایتخت در مقابله با هرگونه تهدید امنیتی را به اثبات رساند.

در پی اقدامات ویژه اطلاعاتی و اشراف کامل عملیاتی، مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت موفق شدند مخفیگاه تعدادی از متهمان دستگیرشده در اغتشاشات چند روز اخیر تهران را شناسایی کنند.

در بازرسی از مخفیگاه این متهمین، مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و ملزومات ساخت بمب‌های دست‌ساز کشف و ضبط شد که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی عناصر دستگیرشده برای ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بود.

این اقدام قاطع و پیش‌دستانه پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار شهروندان و برخورد بدون اغماض با عوامل ناامن‌کننده، بار دیگر اقتدار، هوشمندی و آمادگی کامل پلیس پایتخت در مقابله با هرگونه تهدید امنیتی را به اثبات رساند.

بررسی‌های تکمیلی پیرامون ابعاد فعالیت متهمان و ارتباطات احتمالی آنان در دستور کار مأموران قرار دارد و نتایج متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6714497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها