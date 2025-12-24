پلیس: ویدئوی وایرال شده مترو مربوط به دو سال پیش است

به گزارش خبرنگار مهر پلیس اعلام کرد: فیلمی که در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «صدای اعتراض شما در مترو» منتشر و وایرال شده، مربوط به وضعیت فعلی نبوده و حداقل دو سال قدمت دارد.

منابع آگاه پلیس با تکذیب صحت این فیلم در زمان حال، اعلام کردند که بازنشر آن توسط برخی رسانه‌ها و شبکه‌های معاند تنها با هدف ایجاد ناآرامی و تنش در بین مردم صورت گرفته است.

پلیس از شهروندان خواست قبل از انتشار و بازنشر ویدئوها و اخبار در فضای مجازی، نسبت به صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنند تا از نشر اخبار نادرست و تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.