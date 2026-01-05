به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس بعد از ظهر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار استان با اشاره به آخرین آمارهای تورمی کشور و استان گفت: بر اساس اطلاعات رسمی، نرخ تورم ۱۲ ماهه کشور از آذرماه سال گذشته تا پایان آذر سال جاری ۴۲.۲ درصد بوده، در حالی که این شاخص در استان گیلان ۴۱.۷ درصد ثبت شده و نشان میدهد تورم استان پایینتر از میانگین کشوری است.
وی افزود: نرخ تورم معمولاً در ۱۳ گروه کالایی و خدماتی و برای حدود ۴۷۰ قلم کالا و خدمت محاسبه میشود. در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، تورم ۱۲ ماهه کشور حدود ۵۰ درصد و در گیلان ۴۸.۱ درصد بوده است. همچنین در بخش غیرخوراکیها و خدمات، تورم کشور ۴۸.۳ درصد و در استان گیلان حدود ۳۸ درصد ثبت شده است.
الگوی مصرف خدماتی در گیلان
استاندار گیلان با اشاره به تفاوت الگوی مصرف در استان تصریح کرد: سهم بالاتر مصرف خدمات خارج از منزل، گردشگری و خدمات رفاهی در گیلان موجب شده تورم بخش خدمات در استان متفاوت از میانگین کشور باشد.
حقشناس ادامه داد: تورم نقطهبهنقطه کشور در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲.۶ درصد و این رقم در گیلان ۵۰.۱ درصد بوده است. در بخش خوراکیها تورم نقطهبهنقطه کشور ۷۲ درصد و گیلان ۶۶.۵ درصد و در بخش غیرخوراکیها کشور ۴۳ درصد و گیلان ۴۲ درصد ثبت شده است.
وی اضافه کرد: تورم ماهانه کشور در آذرماه ۴.۲ درصد و در گیلان ۴ درصد بوده و در گروه خوراکیها نیز تورم ماهانه کشور ۵.۵ درصد و استان ۴.۳ درصد گزارش شده که بخشی از آن به مصرف تولیدات بومی در استان بازمیگردد.
تأثیر شایعات حذف ارز ترجیحی بر بازار
استاندار گیلان با اشاره به جلسه ویدئوکنفرانسی روز گذشته با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیسجمهور گفت: در این جلسه موضوع آزادسازی و حذف ارز ترجیحی مطرح شد و پیش از ابلاغ رسمی، شایعات مطرحشده در این خصوص باعث بروز واکنشهایی در میان تولیدکنندگان و بازار شده است.
حقشناس افزود: در حال حاضر با وجود فراوانی اکثر کالاها در بازار استان، در برخی اقلام بهویژه مرغ و تخممرغ شاهد افزایش قیمت و بیثباتی مقطعی هستیم که طبیعی است و انتظار میرود با اعلام دستورالعملهای نهایی، بازار به ثبات برسد.
وی با اشاره به کمبود روغن خوراکی تصریح کرد: مشکل روغن موضوعی ملی است و تنها مختص گیلان نیست. طبق وعدههای دادهشده، طی یکی دو روز آینده و همزمان با اعلام قیمتهای جدید، روغن از طریق شرکتهای پخش وارد شبکه توزیع استان خواهد شد.
استاندار گیلان درباره برنج خارجی گفت: عرضه برنج خارجی در بازار محدود شده و ضروری است با همکاری جهاد کشاورزی و شرکتهای واردکننده، این کالا بهعنوان ابزار تنظیم بازار و در کنار برنج ایرانی در شبکه توزیع استان تقویت شود.
وی افزود: در حال حاضر در بازار شکر مشکلی وجود ندارد، اما در بخش صنعت و با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، لازم است تأمین این کالا بهصورت ویژه رصد و مدیریت شود.
حقشناس در پایان تأکید کرد: با توجه به بیثباتی ایجادشده ناشی از فضای روانی بازار، از روز گذشته نظارتهای میدانی با مشارکت دستگاههایی از جمله صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بسیج اصناف تشدید شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت تا ثبات به بازار بازگردد.
