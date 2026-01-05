مس سونگون با برد فولاد زرند ایرانیان به صدر جدول رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های مس سونگون ورزقان و فولاد زرند ایرانیان از هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر دوشنبه از ساعت ۱۶ در سالن ورزشی پورشریفی تبریز برگزار شد.

در نیمه نخست دقیقه ۳ بازی توسط محمد نجف زنگی گل نخست مسی‌ها به ثمر رساند و در ادامه شاهد بازی پایاپایی از هر ۲ تیم بودیم ولی شاگردان افضل بازی مالکانه‌ای را ارائه کردند تا اینکه دقیقه ۱۶ بهروز عظیمی گل دوم تیمش را بدست آورد.

با شروع نیمه دوم شاگردان بی غم رو به بازی پاور پلی آوردند و دقیقه ۲۴ توسط میثم خیام گل اول خود را کسب کردند.

در ادامه بازی دقیقه ۳۱ سجاد یوسف خواه گل سوم مس سونگون را به ثمر رساند.

حملات سونگونی ها ادامه دار بوده و از خلأ دروازه بان تیم فولاد زرند در تاکتیک پاور پلی این تیم بهره برده و گل چهارم خود را دقیقه ۳۶ بازی توسط بهروز عظیمی به دست آورد.

قضاوت این بازی را مجید فراهانی، مهدی کرد، بهنام اختیاری، سید ناصر کاظمی، سعید دیندار و ولی صفارها به عنوان ناظر داوری برعهده داشتند.

در طول بازی امیرعباس ناظوری از تیم فولاد زرند ایرانیان کارت زرد دریافت کرد.